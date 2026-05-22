Los chats con Luque que complicaron a un testigo en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este jueves una de sus jornadas más intensas, luego de que el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados, ampliara una vez más su declaración indagatoria. Sin embargo, los momentos más incómodos tuvieron lugar durante el turno de dos testigos, uno de ellos acusado de incurrir en contradicciones y el otro apuntado por una serie de chats con el médico sobre la salud del exfutbolista.

El primero en tomar la palabra después del exmédico de cabecera del exjugador fue Fernando Villarejo, jefe de la terapia intensiva de Clínica Olivos, donde Maradona fue operado de un hematoma subdural en la cabeza el 3 de noviembre de 2020, tres semanas antes de su fallecimiento. El fiscal Cosme Iribarren detectó algunas incongruencias en sus palabras y exhibió las declaraciones que había hecho en 2021.

Juicio por la muerte de Maradona: de los límites a las declaraciones de Luque a la posibilidad de ampliar las audiencias

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Mientras que en la audiencia de este jueves (12º del nuevo debate oral) evitó mencionar a Luque explícitamente en varias situaciones que tuvieron lugar en el sanatorio, en sus dichos de hace cinco años le había atribuido un rol clave en la toma de decisiones. Villarejo adujo "falta de memoria", le leyeron las declaraciones anteriores, las ratificó y no tuvo inconvenientes.

Después fue el turno de Sebastián Nanni, que si bien advirtió que nunca trató al también exdirector técnico de la Selección Argentina y Gimnasia de La Plata, comentó que había ayudado a Luque con algunos temas puntuales, como la gestión de turnos. Pero ambos quedaron mal parados cuando uno de los abogados querellantes le pidió que explicara el contexto de algunas conversaciones que había tenido con el neurocirujano, algunas de ellas de hasta ocho meses antes de la muerte del "Diez".

"Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote", le manifestó Nanni a quien estaba a cargo de la salud de Diego.

El mensaje tenía fecha del 20 de marzo de 2020, días después de que Maradona visitara con el "Lobo" a Boca en la Bombonera, cuando su equipo perdió y el Xeneize se consagró campeón. El cardiólogo indicó que lo había visto por última vez en agosto de 2019, y que al observarlo en la televisión notó que había aumentado mucho de peso.

"Le dije en un mensaje privado y coloquial a Luque que me parecía que estaba muy gordo, solo eso”, sostuvo. El ‘salí de ahí antes de que explote’ fue lo que no convenció mucho a los jueces Alberto Gaig , Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro.

"Listo, ahora es tu problema"

Otro de los mensajes era de noviembre de ese año, cuando Nanni consiguió el turno para la operación, el procedimiento ya se había realizado y se definía como iba a continuar la recuperación del paciente. “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”, le escribió al ahora principal acusado.

Nanni aclaró que la internación del campeón del Mundial '86 se había extendido más de lo esperado y estaba generando problemas internos con las autoridades del sanatorio, todo ello en el contexto de la pandemia de Covid-19. Además, la referencia al Hospital Austral se debió a que estaba más cerca del country San Andrés del partido bonaerense de Tigre, donde Maradona iba a cursar una internación domiciliaria.

Leopoldo Luque en los Tribunales de San Isidro durante el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

El último chat que le exhibieron fue el más sensible y llevó al presidente del tribunal a avisarle que podía estar a punto de caer en una autoincriminación. En ese mensaje, el cardiólogo le había manifestado que quería una compensación económica en caso de que fuera necesaria otra internación en el sanatorio: “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”.

De todas formas, el médico explicó que se refería a "sus propias arterias coronarias", debido al estrés que le estaba generando la situación de colaborar con el neurocirujano. Sobre este punto, reveló que Luque le había prometido incorporarlo al equipo médico que monitoreaba la salud del exdeportista, hecho que no llegó a suceder debido a su deceso.

En medio de su testimonio, el profesional insistió en que se trató de una conversación coloquial y pidió disculpas "a Maradona y a todos". "Si hubiese sabido que esto iba a terminar así, que se iba a exponer, nunca hubiera hablado de esa manera”, afirmó.

Además de Luque, en el debate oral llegaron imputados por "homicidio simple con dolo eventual" la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos "Charly" Díaz; la médica Nancy Forlini, a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y su jefe, Mariano Perroni.

FP/fl