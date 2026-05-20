Juicio por la muerte de Maradona: de los límites a las declaraciones de Luque a la posibilidad de ampliar las audiencias

La 11ª audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, que viene atravesando una demora debido a la cantidad y duración de las testimoniales, sumó una nueva polémica. El pedido de una de las querellas para que el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa, no declare de forma sistemática generó controversia y llevó a los miembros del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro a fijarle una serie de límites.

Este martes, el abogado Eduardo Ramírez, que representa a Diego Maradona Junior, señaló que las continuas ampliaciones de la indagatoria del exmédico de cabecera del exfutbolista provocan que el debate oral no tenga fluidez. Luque ya habló ante los jueces en seis ocasiones y se espera que vuelva a hacerlo este jueves; a diferencia del proceso del año pasado -que fue declarado nulo-, donde no emitió palabras.

Jana Maradona declaró en el juicio por la muerte de su padre: "Fui una pelotuda por confiar en Luque"

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Para el letrado querellante, el médico acusado por "homicidio simple con dolo eventual" -que tiene una pena de entre 8 y 25 años- está sacando conclusiones de lo que comparecen los testigos y adelantando un alegato, que deben realizar sus defensores -así como las otras partes- antes del veredicto. "Este derecho tiene límites que se vinculan con la facultad del presidente del tribunal que no permita la divagación y que no se mezcle la defensa técnica con la material", dijo Ramírez.

Según el Código Procesal Penal argentino, un imputado puede declarar tantas veces como quiera durante el proceso, incluso en el juicio oral, siempre que su intervención sea pertinente y no tenga fines meramente dilatorios. En la práctica esto quiere decir que, así como puede negarse a hablar, también puede cambiar de idea, hacerlo a inicio del debate o más adelante, ampliar la indagatoria o volver a hablar tras escuchar testigos o pruebas nuevas. De todos modos, el tribunal puede limitar intervenciones si así lo considera.

Leopoldo Luque en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Otras querellas adhirieron a la solicitud, mientras que los fiscales del juicio, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, lo acusaron de "querer alterar el orden procesal" y actuar como "perito de peritos" al mostrar papers y documentos desde su computadora (en la audiencia pasada Gianinna Maradona se descompensó cuando Luque exhibió diapositivas con imágenes de la autopsia al exjugador, sin reparar que ella se encontraba en la sala). Por eso, los representantes del Ministerio Público Fiscal no pidieron que deje de declarar, pero que si lo hace sea después de los testigos.

Esto generó el malestar de Francisco Oneto, uno de los asesores legales del neurocirujano, que consideró que se les estarían realizando preguntas a los testigos por fuera de los hechos investigados, por lo que "las declaraciones duran más de cuatro horas" cada uno. "Dilatan todo; que un imputado se ponga a refutar a los testigos no está prohibido", sostuvo el abogado.

"Esto generó que las defensas se unieran y plantearan que en su parecer siempre les rechazaban los pedidos y que no les dejaban ejercer libremente el derecho", indicó una fuente judicial a este medio. "Por lo general, hasta ahora declaraba un testigo y atrás iba Luque y contradecía lo que decía. Le pidieron que se limite a eso, pero el derecho a la defensa tiene que estar por encima", agregó.

Gianinna Maradona a la salida de los Tribunales de San Isidro.

El 16 de abril fue la primera vez que el principal acusado habló frente a los jueces Alberto Ortolani , Roberto Gaig y Pablo Rolón, momento en que dijo que es "inocente" y lamentó la muerte de Maradona. Desde allí, pidió declarar cinco veces más para dar su versión de las pericias y aclarar audios exhibidos por la Fiscalía y el testimonio de Gianinna. Por el momento, no accedió a responder preguntas.

Finalmente, los magistrados no dieron lugar al planteo de Ramírez y resolvieron que Luque pueda declarar siempre que quiera y cuando ellos lo permitan. "Le pidieron que no haga alegatos, que en todo caso lleve las conclusiones para el final y que cuando hable no exceda la prueba ni que quede como una especie de careo encubierto continuo con lo que haya dicho un testigo en una jornada anterior", revelaron a PERFIL.

Rechazaron sumar más audiencias

Además de Leopoldo Luque, entre los imputados por la muerte del astro futbolístico, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, se encuentran la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos "Charly" Díaz; la médica Nancy Forlini, a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y su jefe, Mariano Perroni. Existe una octava acusada, la enfermera Gisela Madrid, que será juzgada por un jurado popular cuando finalice el debate técnico.

Para el desarrollo de este juicio se fijaron de antemano dos audiencias por semana, los días martes y jueves, pero debido a la demora prevista se planteó sumar los miércoles. La solicitud fue presentada por Mauro Baudry, esposo y abogado de Verónica Ojeda -expareja de Diego y madre de su hijo Dieguito Fernando-, quien también pidió que en la feria judicial haya juicio de lunes a viernes.

Los jueces del tribunal del segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

El pedido fue rechazado por el fiscal Ferrari y el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, que explicaron que no condice con los tiempos acordados previamente, necesarios para preparar las audiencias, las pruebas y los interrogatorios para los testigos. El juez Gaig, presidente del TOC Nº7 sanisidrense, adelantó que "por el momento" no tienen en mente añadir otras jornadas semanales.

Se postergó la nueva declaración de Luque

Por falta de tiempo, los jueces tomaron la decisión de postergar una nueva ampliación en la indagatoria de Luque, que buscaba contradecir el testimonio de Mario Schiter, mano derecha del doctor Alfredo Cahe y que acompañó a Maradona a Cuba en el año 2000 para que se rehabilite de su adicción a la cocaína. El médico había mencionado que a Diego "le sacaron medicación fundamental" y se había manifestado en contra de la internación domiciliaria en la casa del country San Andrés del partido de Tigre.

En la jornada de este martes, testificó Jana Maradona, la segunda hija del "Diez" en hacerlo. En su comparecencia, aseguró que "fue una pelotuda en confiar en Luque", ya que lo creía una persona honesta, y sostuvo que él se negó a que cursara la recuperación en una clínica de rehabilitación motriz. También dijo que el neurocirujano era parte del "núcleo de contención primario" de la salud de su padre, junto a Cosachov y Díaz.

Luego de su turno, fue el momento del psicólogo imputado, experto en tratamientos contra las adicciones. "A Maradona lo conocí 30 días de su muerte. Yo con Luque tengo 3 chats y con Cosachov hablaba todos los días. No tenía ningún motivo para tener contacto con un neurocirujano, pero con la psiquiatra hablaba todo el tiempo", pronunció Díaz, quien también negó haberse comunicado con los enfermeros, que seguían de cerca el estado diario del paciente.

FP / EM