Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran el exdirector de la Clínica Olivos y el neurocirujano que lo operó

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumará este martes una nueva jornada de declaraciones testimoniales, con la citación de médicos que participaron de instancias clave en la atención del exfutbolista.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, declararán Federico Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos y uno de los profesionales que participó de la reunión en la que se definió la internación domiciliaria en el barrio cerrado San Andrés, y Pablo Rubino, neurocirujano que llevó adelante la intervención quirúrgica por el hematoma subdural.

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La tercera en declarar será la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, quien intervino en el seguimiento del excapitán de la Selección Argentina durante su atención en el centro de salud.

Los tres profesionales ya habían prestado testimonio en el primer debate oral y público, que fue declarado nulo tras el episodio vinculado al documental de la exjueza Julieta Makintach.

Ganinna Maradona durante una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona

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Los siete imputados en la causa por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid será sometida a un juicio por jurados populares, cuyo inicio permanece demorado a raíz de un pedido de recusación contra la jueza María Coelho.

NG / EM