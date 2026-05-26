Artemis III: La NASA someterá a una “prueba acústica de campo directo” al módulo espacial ESM-3

La NASA avanza con los preparativos de la misión Artemis III y anunció una nueva etapa clave en el desarrollo del módulo ESM-3, uno de los componentes fundamentales del programa espacial que busca llevar nuevamente al hombre a la Luna. Se realizará una exigente “prueba acústica de campo directo”, un procedimiento diseñado para verificar la resistencia estructural y operativa del sistema frente a las extremas condiciones del lanzamiento.

El ensayo se llevará a cabo en instalaciones especializadas donde enormes altavoces industriales reproducirán los niveles de sonido y vibración que experimentará la nave durante el despegue a bordo del poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS,Space Launch System), por sus siglas en inglés.

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Los ingenieros buscan confirmar que cada componente del módulo pueda soportar el intenso estrés acústico generado por los motores del lanzador sin comprometer los sistemas electrónicos, de navegación ni de soporte energético.

Artemis III: módulo ESM-3

La cápsula de la agencia espacial estadounidense forma parte de la nave Orion y fue desarrollada en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Su función será proporcionar energía, propulsión, control térmico, aire y agua a los astronautas.

La gerenta adjunta del programa Orion de la NASA, Lakiesha Hawkins, explicó que “las pruebas acústicas son esenciales porque permiten garantizar que la nave pueda operar de forma segura en uno de los momentos más violentos de toda la misión: el lanzamiento”.

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Módulo espacial ESM-3: Un gigante tecnológico pensado para sobrevivir al viaje a la Luna

El módulo espacial ESM-3 representa una de las piezas de ingeniería más sofisticadas construidas para el programa Artemis. El módulo cuenta con enormes paneles solares capaces de generar la energía necesaria para alimentar la nave durante semanas, además de un avanzado sistema de propulsión que permitirá ejecutar maniobras orbitales críticas alrededor de la Luna.

Con más de cuatro metros de diámetro y equipado con tanques de combustible, motores auxiliares y sistemas de soporte vital, el módulo fue diseñado para soportar temperaturas extremas, radiación espacial y fuertes vibraciones mecánicas.

“Cada prueba proporciona información invaluable sobre el comportamiento real del hardware”, subrayó el responsable del programa Orion de la NASA, Howard Hu.

Los técnicos de la NASA consideran que las pruebas acústicas serán determinantes para validar la integridad de toda la estructura antes de avanzar hacia futuras fases de integración.

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Módulo espacial ESM-3 de la NASA

¿En qué consiste la “prueba acústica de campo directo”?

La denominada “prueba acústica de campo directo” es uno de los ensayos más exigentes dentro del proceso de certificación de una nave espacial. La prueba permite detectar posibles fallas estructurales, vibraciones peligrosas o desperfectos en los sistemas electrónicos y de navegación antes de que el módulo espacial ESM-3 sea enviado al espacio.

Los especialistas monitorean permanentemente sensores instalados en distintos sectores del módulo para evaluar cómo responde cada componente frente al estrés acústico extremo.

PM