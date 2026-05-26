El Estadio Azteca sufre un colapso del suelo y está siendo monitoreado por la NASA

El Estadio Azteca, sede elegida para albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, enfrenta una crisis estructural debido al hundimiento progresivo del suelo de Ciudad de México. La NASA monitorea el fenómeno mediante el uso del satélite NISAR, diseñado para escanear la superficie terrestre desde el espacio.

El fenómeno físico, que alcanzó un ritmo de descenso de hasta diez centímetros al año en la zona, provocó desprendimiento concretos en las tribunas y encendió las alarmas de los organizadores del torneo internacional, que se competirá también en Estados Unidos y Canadá.

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Los datos satelitales confirmaron que la estructura colosal se desplaza de manera constante hacia abajo por la compactación del suelo arcilloso sobre el que fue edificada en 1966.

¿Por qué se produce el hundimiento del Estadio Azteca?

El subsuelo de la Ciudad de México se asienta sobre el antiguo lecho seco del lago Texcoco, una cuenca compuesta por arcilla altamente comprensible que pierde volumen cuando se le extrae el líquido. El vaciamiento del acuífero aceleró la velocidad de la subsidencia urbana.

Martín Govorcin, científico del Laboratorio de la NASA, explicó que la masa hídrica extraída de las capas inferiores genera un vacío mecánico insostenible para el peso de la infraestructura construida en la superficie.

La NASA está monitorizando el estadio en directo mediante potentes sistemas de radar espaciales

"El agua extraída del acuífero se compacta bajo el peso de la ciudad que tiene arriba", afirmó Govorčin respecto a la deformación del terreno detectada por las ondas de radar de la misión espacial.

¿Que riesgos corren los partidos de la Copa del Mundo?

El calendario oficial de la FIFA asignó un total de cinco encuentros internacionales al complejo de Santa Úrsula, incluido el choque de apertura entre la Selección de México y Sudáfrica. Los ingenieros locales mantuvieron las inspecciones técnicas diarias tras las denuncias del público, pero no ordenaron restringir el aforo permitido de 87.500 espectadores.

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Los problemas incluyeron inundaciones severas en las avenidas de acceso como el Periférico Sur y la Calzada de Tlalpan debido al colapso crónico de la red de drenaje pluvial. Las corrientes de agua bloquearon los acceso principales al estadio durante tormentas recientes, lo que expuso las fallas logísticas a días de que comience el Mundial.

Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol mantuvieron el silencio respecto a un posible plan de mudanza de la sede inaugural hacia los estadios de Guadalajara o Monterrey. Las refacciones exteriores se concentraron en las áreas VIP y los accesos peatonales.

El Azteca acumuló hitos históricos como las consagraciones de Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1986, pero hoy en día afronta su mayor desafío de ingeniería civil a las puertas del tercer mundial de su historia.

BGD