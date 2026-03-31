Reabre el Estadio Azteca tras millonaria inversión y México refuerza su apoyo a Cuba en medio de tensiones globales

La reapertura del Estadio Azteca marca un hito para México, no solo en lo deportivo sino también en lo económico y cultural. Tras una inversión cercana a los 300 millones de dólares, el icónico recinto vuelve a posicionarse como un centro clave de eventos internacionales.

En ese sentido, el periodista Enrique Hernández destacó que “el Estadio Azteca reabrió sus puertas el fin de semana pasado”, en un evento que funcionó como ensayo general de cara al próximo Mundial de Fútbol. Si bien el partido inaugural no despertó entusiasmo, el foco estuvo en la modernización del estadio y su proyección a futuro.

El periodista remarcó que “esto fue la prueba de cara a la inauguración del Mundial de Fútbol que se irá el 11 de junio en la Ciudad de México”, consolidando al estadio como una de las sedes principales del evento. Además, subrayó la presencia de figuras clave como autoridades de la FIFA e inversionistas que impulsaron la renovación.

Un estadio renovado con proyección internacional

La modernización del Estadio Azteca no solo apunta al fútbol, sino también a diversificar su uso. Hernández explicó que “no solo será para eventos deportivos, sino también buscará atraer eventos del espectáculo”, incluyendo conciertos de artistas internacionales.

Entre ellos, mencionó que “tentativamente, uno de los conciertos musicales que se realizará será el de Bad Bunny”, lo que refleja la intención de convertir al estadio en un polo de entretenimiento masivo.

Las obras demandaron cerca de un año y redujeron la capacidad del estadio, priorizando mayor comodidad y servicios. En palabras del periodista, “cosa de un año más o menos fue lo que se llevó la reconstrucción y modernización de este estadio de fútbol”, marcando una transformación estructural clave para su competitividad global.

México y su rol clave en la crisis de Cuba

En el plano internacional, Hernández abordó la creciente participación de México en la asistencia a Cuba, en medio de una crisis energética agravada por el contexto global.

Según explicó, “México ha venido ayudando a Cuba desde hace más de una década”, no solo con asistencia humanitaria sino también mediante el suministro de alimentos y combustibles. Esta política se ha intensificado en los últimos años, generando debates políticos.

El periodista detalló que “en 2025 México le vendió un aproximado de unos mil millones de dólares de combustible a Cuba”, lo que evidencia la magnitud del vínculo bilateral. Sin embargo, estas acciones no están exentas de dificultades, especialmente en el plano financiero.

En ese sentido, advirtió que “el problema viene cuando muchas veces se sabe y se conoce que hacer negocios, sobre todo a través de operaciones financieras, es ahí el verdadero problema”, debido a las restricciones internacionales y la influencia del sistema bancario estadounidense.

A pesar de estas tensiones, México continúa enviando ayuda humanitaria y evaluando nuevas vías de asistencia. Hernández señaló que incluso se analiza el apoyo de actores internacionales para canalizar recursos hacia la isla.

Finalmente, el periodista contextualizó estas decisiones dentro de un escenario global marcado por conflictos energéticos y tensiones políticas, donde el abastecimiento de combustibles se vuelve un factor estratégico no solo para Cuba, sino para múltiples países.

