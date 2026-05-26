Petróleo: el Brent cayó por debajo de los u$s100 tras señales de acuerdo entre EE.UU. e Irán por Ormuz

Los precios internacionales del petróleo volvieron a ubicarse por debajo de los u$s100 por barril en medio de las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de crudo, según indicaron desde la Agence France-Presse (AFP).

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Aunque el mercado registró un leve repunte este martes tras nuevos ataques militares estadounidenses sobre territorio iraní, el Brent del Mar del Norte continuó operando por debajo de ese umbral psicológico en un contexto de alta tensión geopolítica y volatilidad financiera.

Las bolsas habían reaccionado con subas el lunes luego de que trascendieran reportes sobre un posible entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente y normalizar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. En ese escenario, los futuros del petróleo habían retrocedido y perforado la barrera de los u$s100 el barril.

Sin embargo, el clima de optimismo se moderó luego de que fuerzas estadounidenses informaran ataques contra sitios de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas en la región. La situación volvió a generar incertidumbre sobre el futuro del conflicto y sobre la estabilidad del comercio energético internacional.

El crudo Brent del Mar del Norte, referencia internacional para el mercado petrolero, llegó a subir más de 3% durante la jornada del martes, aunque permanecía debajo de los u$s100. Hacia las 10:45 GMT (07:45 hora Argentina) cotizaba con un avance de 2,1%, hasta los u$s95,36 por barril.

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La tensión en Medio Oriente sigue condicionando al mercado

“El aumento en los precios del petróleo es modesto, lo que subraya la fuerte convicción del mercado de que el estrecho de Ormuz se reabrirá”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de commodities de Global Risk Management a AFP. El especialista agregó que “también parece haber un incremento en el tráfico a través del estrecho”, citando reportes de medios iraníes.

En paralelo, las bolsas internacionales operaron en su mayoría en baja mientras los inversores seguían atentos a la evolución del conflicto. Londres mostraba una suba de 0,7% en el índice FTSE 100, mientras París retrocedía 0,9% y Fráncfort caía 0,5%.

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“El FTSE 100 estaba recuperando terreno frente a sus pares europeos luego de los avances hacia un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán”, señaló Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, citado por AFP. No obstante, aclaró que “las dudas persistentes sobre la posibilidad de un acuerdo y un ataque preventivo nocturno de EE.UU. contra Irán mantienen bajo control cualquier euforia”.

Los ataques coincidieron con la llegada de negociadores iraníes a Doha para participar de una nueva ronda de conversaciones orientadas a poner fin al conflicto en Medio Oriente, mientras el ejército israelí intensificaba las hostilidades contra Hezbollah en el sur del Líbano.

El mercado mira a la Fed y a la inflación en Estados Unidos

Además del escenario geopolítico, los inversores siguen de cerca la política monetaria de Estados Unidos y la evolución de la inflación. Numerosos economistas advirtieron que los mayores precios energéticos derivados del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían reducir las probabilidades de futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

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Por último, en ese contexto, el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometió ser “orientado a la reforma” al asumir el cargo en la Casa Blanca, mientras el presidente Donald Trump volvió a insistir en la necesidad de bajar las tasas de interés y aseguró que el titular de la Fed será “totalmente independiente”.

Con información de AFP

GZ