S&P 500 apunta a su mejor racha desde 2023 por IA y esperanzas de paz

El S&P 500 se encamina a registrar su racha más prolongada de ganancias semanales desde 2023, impulsado por las crecientes expectativas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y por el entusiasmo sostenido en torno a la inteligencia artificial, que continúa respaldando a las acciones globales.

Aunque los futuros del índice de referencia estadounidense recortaron un avance inicial de hasta el 0,5%, el S&P 500 seguía encaminado a una octava semana consecutiva de alzas. El Brent repuntó un 2,6%, a más de US$105 por barril, pero se mantenía a la baja en la semana. Los bonos del Tesoro subieron, con el rendimiento a 10 años bajando dos puntos básicos, al 4,55%.

Los mercados se encaminan al fin de semana con un tono más tranquilo, dejando atrás las preocupaciones de que graves interrupciones en los flujos de energía desde Medio Oriente pudieran avivar la inflación. Las señales de que ni Irán ni EE.UU. buscan ampliar su conflicto, junto con el creciente apetito por un grupo más amplio de beneficiarios de la IA, han mantenido contenida la volatilidad pese a los reportes contradictorios sobre las conversaciones de paz.

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Inteligencia Artificial: Regular lo que casi es irregulable

“Tenemos el mayor auge de gasto de capital desde la crisis financiera”, dijo Guy Miller, estratega jefe de mercado de Zurich Insurance. “Eso está llevando a una rentabilidad corporativa récord; estamos en este círculo virtuoso en el que se genera rentabilidad para otros proveedores y también para otras compañías”.

Los bonos del Tesoro de EE.UU. suben por tercera jornada consecutiva, después de que los rendimientos pusieran a prueba máximos de varios años esta semana. Los inversionistas dijeron que las autoridades estadounidenses siguen muy atentas a los costos de endeudamiento y que los niveles actuales reforzarán la determinación de la Casa Blanca de encontrar una solución en Medio Oriente.

“La administración está muy enfocada en el mercado de bonos, incluso más que en las acciones, a mi juicio, por lo que no permitirá que la curva se empine mucho más”, dijo Andrea Gabellone, jefe de acciones globales de KBC Securities.

Workday Inc. estuvo entre los movimientos destacados en las operaciones previas a la apertura, con un salto del 9,2% tras superar las expectativas del primer trimestre. Estée Lauder Cos. avanzó un 10% después del colapso de una propuesta de combinación con Puig Brands SA. Las acciones chinas que cotizan en EE.UU. cayeron después de que el regulador de valores de China anunciara planes para sancionar a tres corredoras transfronterizas.

En Europa, el Stoxx 600 subió por quinta jornada consecutiva, con un avance del 0,5%, mientras las acciones de la región vinculadas a semiconductores, como STMicroelectronics NV y ASML Holding NV, lideraron las ganancias. Un indicador clave para Asia avanzó un 0,9%, con un desempeño superior del Nikkei 225 de Japón.

“El mercado es plenamente consciente de que los titulares seguirán siendo volátiles y, aunque el petróleo necesita reaccionar por razones prácticas, las acciones probablemente ya pasaron la página”, dijo Geoff Yu, estratega macro sénior de BNY. “La falta de un acuerdo no implica una nueva escalada, por lo que el foco por ahora seguirá en los resultados y los datos”.

Principales movimientos del mercado

Acciones

Los futuros del S&P 500 operaban con pocos cambios a las 6:46 a.m., hora de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 operaban con pocos cambios.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron un 0,2%.

El Stoxx Europe 600 subió un 0,5%.

El índice MSCI World subió un 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%.

El euro bajó un 0,2%, a US$1,1599.

La libra esterlina operaba con pocos cambios, a US$1,3425.

El yen japonés operaba con pocos cambios, a 159,12 por dólar.

Criptomonedas

Bitcoin bajó un 0,5%, a US$77.243,27.

Ether bajó un 0,7%, a US$2.122,31.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años bajó dos puntos básicos, al 4,55%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cuatro puntos básicos, al 3,05%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó cinco puntos básicos, al 4,92%.

Materias primas