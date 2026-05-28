Juan Sánchez: “La actividad económica en Uruguay está muy anémica”

El economista uruguayo, Juan Sánchez, dialogó con Canal E y evaluó las similitudes y diferencias entre los modelos económicos de Uruguay y Argentina y advirtió sobre los riesgos de aplicar políticas del “primer mundo” en economías con déficits estructurales y problemas históricos de desarrollo.

Sánchez explicó que muchas veces América Latina intenta copiar recetas europeas sin considerar las diferencias estructurales. “Como pasa siempre en el primer mundo, funciona todo, es como la Champions League, o sea, todo funciona bien”, señaló. Y agregó: “Europa arranca de una base más importante”.

La importancia de la Unión Europea en las políticas económicas de otros países

Asimismo, destacó la relevancia histórica de la Unión Europea y la coordinación de políticas económicas entre países. “La constitución de la Unión Europea hizo que también se coordinaran las políticas”, sostuvo.

En ese contexto, Sánchez comparó la experiencia regional y lamentó la falta de integración del Mercosur: “Desperdiciamos casi dos generaciones, donde en realidad no dimos la tecla, no dimos la talla, en el sentido, digamos, de que nuestros políticos coincidieran en los tiempos de voluntades para poder hacer políticas macroeconómicas coordinadas”.

A su vez, remarcó que tener inflación baja no necesariamente implica crecimiento económico o mejora del nivel de vida. “Nosotros tenemos un déficit estructural de servicios públicos, incluido la infraestructura física y de transporte muy grande”, explicó. Por eso, aseguró que los países de la región necesitan “políticas, en muchos casos, anticíclicas”.

Problemas en la economía uruguaya

Sobre la situación actual de Uruguay, el entrevistado afirmó que la fuerte baja de la inflación terminó afectando la actividad económica. “La actividad económica en Uruguay está muy anémica”, sostuvo. Además, vinculó esa situación a “un tipo de cambio real muy bajo, una competitividad que tiene que ver con la evolución”.