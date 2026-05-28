Diego Raus sobre una posible reelección de Milei: “Los gobiernos siempre tuvieron como horizonte la reelección”

La posibilidad de una reelección presidencial de Javier Milei comenzó a instalarse en el debate político luego de las recientes declaraciones del oficialismo sobre el rumbo económico y las elecciones de 2027. En diálogo con Canal E, el sociólogo Diego Raus analizó el escenario político argentino y las condiciones que podrían favorecer o complicar una continuidad libertaria.

Durante la entrevista, Raus remarcó que desde la reforma constitucional de 1994 la reelección se transformó en un objetivo central para todos los gobiernos. “Los gobiernos siempre tuvieron como horizonte la posibilidad de la reelección”, afirmó.

La historia de las reelecciones presidenciales en Argentina

El sociólogo recordó que la posibilidad de reelección inmediata nació con la reforma impulsada por Carlos Menem. “Quien reforma la Constitución tenía como uno de sus principales objetivos la posibilidad de ser candidato nuevamente”, explicó.

Según detalló, Menem logró avanzar gracias al fuerte consenso político y económico que mantenía durante la convertibilidad. A partir de entonces, todos los presidentes buscaron sostener el poder más allá del primer mandato.

“Al único que no le fue bien con ese horizonte fue a Mauricio Macri”, señaló Raus, al considerar que la crisis económica terminó afectando sus chances de continuidad en 2019.

El liderazgo de Milei y las disputas dentro del oficialismo

Consultado sobre el escenario actual, Raus sostuvo que Javier Milei conserva un liderazgo indiscutido dentro del oficialismo. “El gobierno de Milei no tiene internas, tiene disputas internas, que es otra cosa”, planteó.

En ese sentido, remarcó que todos los sectores del oficialismo reconocen una única conducción política. “El liderazgo de Milei es absoluto”, aseguró durante la entrevista.

Sin embargo, explicó que parte del respaldo electoral que llevó a Milei a la presidencia todavía pertenece a otros espacios políticos. “Gran parte de esos votos fueron prestados y siguen siendo prestados”, dijo al referirse al apoyo que recibió desde el PRO en el balotaje de 2023.

El PRO y la disputa por el electorado liberal

Raus afirmó que sectores vinculados a Mauricio Macri y Patricia Bullrich observan una oportunidad política frente al desgaste oficialista. “Hay un espacio de votos que se está liberando”, sostuvo.

El analista consideró que el PRO podría intentar recuperar parte del electorado que migró hacia La Libertad Avanza. “Podrían reflotar una alianza con Milei, pero en otro equilibrio político”, comentó.

La oposición peronista y la falta de una estrategia común

Sobre la situación del peronismo, Raus señaló que la oposición todavía atraviesa un fuerte proceso de fragmentación interna. “La oposición está muy fragmentada”, resumió.

Según explicó, existen sectores que buscan volver a las tradicionales banderas del kirchnerismo, mientras otros creen necesario construir una propuesta diferente. “Ese espacio político no puede crecer si se siguen levantando las mismas banderas con las que se perdió en 2023”, advirtió.

Además, sostuvo que parte de la oposición intenta capitalizar el desgaste generado por el estilo político del Presidente. “El problema que está teniendo Milei también tiene que ver con su estilo político”, afirmó.

La economía y el desgaste social del ajuste

Raus remarcó que el principal desafío del Gobierno seguirá siendo económico. “La gente necesita una buena economía para su vida y sus proyectos”, señaló.

Si bien reconoció que el control de la inflación fue valorado inicialmente por gran parte de la sociedad, explicó que el impacto del ajuste empieza a generar desgaste. “La gente hizo un sacrificio esperando ver para qué sirve ese esfuerzo”, expresó.

El sociólogo también advirtió sobre las consecuencias estructurales del programa económico. “La mejora de algunos indicadores se logró a costa de la desaparición de pymes, destrucción de empleo y baja de salarios”, sostuvo.

Por último, dejó una advertencia sobre el vínculo entre economía y política de cara a las próximas elecciones. “Cuando prometés mucho a largo plazo es porque los resultados concretos todavía no se están viendo bien”, concluyó.