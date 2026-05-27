Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

Una intensa ola polar avanza sobre gran parte de la Argentina y mantiene bajo alerta en varias provincias debido al marcado descenso de temperaturas, las heladas generalizadas y la posibilidad de nevadas en distintos puntos del país. Según los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno persistirá durante los próximos días y afectará especialmente a la Patagonia, el centro y algunas regiones del norte argentino.

De acuerdo con el pronóstico para lo que resta de la semana, dentro de las provincias más afectadas se ubicarán: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se trata de territorios del sur argentino donde las marcas permanecerán muy por debajo de los valores habituales para la época del año.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: una densa neblina reducirá la visibilidad y demorará el tránsito matutino

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Además, se esperan bajas temperaturas en sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y el sur de Buenos Aires. En tanto, la ola polar también alcanzará a las demarcaciones del norte como Tucumán, Salta y Jujuy, donde se esperan mañanas especialmente frías y heladas aisladas en zonas rurales.

Ola polar: alerta en varias provincias por marcado descenso de la temperatura

Desde el SMN anticiparon que el núcleo más intenso de la masa de aire frío se mantendrá hasta el fin de semana. Sin embargo, en algunas circunscripciones del centro del país comenzarían a experimentar un leve ascenso térmico hacia el domingo.

Patagonia congelada: las temperaturas extremas que se esperan por la ola polar durante el resto de la semana

La Patagonia será una de las regiones más castigadas por el avance del frío. Para los próximos días, se pronostican mínimas de entre -10°C y -4°C en distintos sectores de Santa Cruz y Chubut, mientras que en ciudades cordilleranas de Neuquén y Río Negro podrían registrarse nevadas intermitentes.

Clima en Rosario: el viento trae un marcado descenso térmico y lloviznas aisladas

En Ushuaia y Río Gallegos se esperan jornadas con máximas que apenas superarían los 2°C, acompañadas por fuertes vientos que intensificarán la sensación térmica. Bariloche, por su parte, mantendrá temperaturas bajo cero durante gran parte de las mañanas y no se descartan nuevas precipitaciones níveas.

La meteoróloga del SMN, Florencia Cordero, sostuvo que “este tipo de eventos suele provocar temperaturas muy inferiores a los promedios normales de mayo y junio”, Además, Cordero señaló: “En algunas localidades patagónicas podrían registrarse marcas térmicas históricamente bajas para esta etapa del año”.

Ola polar en Neuquén

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Entre las principales sugerencias figuran evitar cambios bruscos de temperatura, mantener los ambientes ventilados al usar calefacción y prestar atención a los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.

Alerta amarilla por nieve: el SMN emitió un aviso para el sudoeste de Santa Cruz

Además, en varias rutas patagónicas se pidió circular con precaución debido a la presencia de hielo sobre la calzada y a las posibles nevadas que podrían reducir la visibilidad durante la madrugada y las primeras horas del día.

PM/ff