El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por neblinas densas durante la madrugada y la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que tocará los 16 °C.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 27 de mayo

El Área Metropolitana de Buenos Aires amanecerá bajo una densa capa de neblina que complicará la visibilidad en los principales accesos a la Capital Federal. En CABA, los termómetros marcarán una mínima de 11 °C, trepando hasta los 16 °C en horas de la tarde, acompañados por vientos leves del sector sur de hasta 28 km/h. La humedad rozará el 96 %, por lo que la sensación térmica resultará notablemente más fresca y húmeda durante las primeras horas de la jornada.

Clima miércoles 27 de mayo

Para el Conurbano bonaerense, las condiciones exhibirán un panorama similar, aunque con marcas térmicas ligeramente inferiores en las zonas suburbanas. El cielo permanecerá mayormente nublado a parcialmente cubierto a lo largo del día, disipándose los fenómenos de reducción de visibilidad hacia el mediodía gracias a la acción del viento, el cual rotará temporalmente hacia el sudeste, descartándose por completo la probabilidad de precipitaciones.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia distintas regiones del país por fenómenos de variada intensidad. En las provincias de la Patagonia, puntualmente en Chubut y Santa Cruz, rigen alertas amarillas por vientos intensos del sector oeste con ráfagas que superarán los 80 km/h, acompañadas por nevadas aisladas en las zonas cordilleras que dificultarán el tránsito en las rutas de montaña.

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Por su parte, la región del noreste argentino, incluyendo a las provincias de Corrientes y Misiones, presentará condiciones de inestabilidad moderada con abundante nubosidad, pero sin alertas vigentes por tormentas severas. En la región de Cuyo, las provincias de Mendoza y San Juan experimentarán un leve descenso de las temperaturas mínimas debido al ingreso de una masa de aire frío, consolidando un ambiente predominantemente seco y despejado.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indicará un paulatino incremento de la inestabilidad hacia el fin de semana. El jueves se presentará en el AMBA con un cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector este y temperaturas que oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 17 °C de máxima, manteniendo elevados los índices de humedad en toda la región central.

Hacia el viernes y el sábado, el posicionamiento de un sistema de alta presión en el océano Atlántico favorecerá la rotación de los vientos hacia el sector norte. Este flujo de aire generará un leve ascenso en las marcas térmicas máximas, las cuales alcanzarán los 18 °C, perfilando jornadas templadas por la tarde pero con bancos de niebla que reiterarán su presencia durante las madrugadas.