Roberto Bacman: “Milei se convirtió en más de lo mismo con respecto a la casta”

La tensión política dentro del oficialismo y las reconfiguraciones opositoras comienan a marcar el escenario electoral hacia 2027. Así lo planteó Roberto Bacman, analista político, quien afirmó que el Gobierno de Javier Milei enfrenta un desgaste significativo producto del ajuste económico, la caída de la imagen presidencial y las internas dentro de La Libertad Avanza. “Milei tiene que tratar de ver si este modelo de ajuste tan brutal que tiene este gobierno funciona”, sostuvo Bacman.

El analista remarcó que el impacto social del ajuste ya afecta no solo a los sectores más vulnerables, sino también a la clase media y a los jubilados. En ese sentido, cuestionó las políticas vinculadas al sistema de salud y las prestaciones sociales. “A los jubilados hoy no tienen dentistas, no tienen oculistas, no tienen estudios de media complejidad”, afirmó.

Internas en el oficialismo y reaparición del PRO

Bacman señaló que el Gobierno atraviesa fuertes conflictos internos y advirtió que el llamado “círculo rojo” ya trabaja en alternativas políticas ante una eventual debilidad electoral del oficialismo.

Según explicó, Mauricio Macri intenta reposicionar al PRO mientras busca convencer a Patricia Bullrich de encabezar una estrategia política más autónoma frente a La Libertad Avanza. “El PRO está renaciendo”, aseguró el analista, al referirse a las últimas encuestas difundidas por su consultora.

Además, interpretó los gestos públicos del último Tedeum del 25 de Mayo como una puesta en escena para mostrar unidad política, aunque aclaró que las disputas continúan por debajo de la superficie. “La interna sigue por abajo”, remarcó.

También sostuvo que Javier Milei perdió parte del capital político que lo llevó al poder por su discurso contra “la casta”. “Se convirtió en más de lo mismo con respecto a la casta”, lanzó.

PASO, oposición y disputa por el poder

En el análisis del escenario parlamentario, Bacman explicó que el oficialismo busca avanzar con acuerdos legislativos para fortalecer su posición en el Congreso, especialmente en el Senado. “Están a un senador de tener los dos tercios”, advirtió.

Sin embargo, consideró que el Gobierno encuentra dificultades para avanzar con la eliminación de las PASO debido a la resistencia de distintos espacios políticos y gobernadores provinciales.

Para el analista, tanto el peronismo como sectores del PRO y la UCR necesitan las primarias para reorganizar liderazgos y construir una alternativa competitiva. “El candidato debe ser elegido democráticamente y debe presentar un proyecto alternativo”, sostuvo.

Finalmente, Bacman aseguró que el escenario político argentino atraviesa un momento de fuerte fragmentación y creciente desconfianza social hacia toda la dirigencia. “Todos tienen imagen negativa muy alta, arriba del 53%”, concluyó.