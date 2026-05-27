El aire frío del sudeste ingresará con fuerza este miércoles en Rosario y el Gran Rosario, transformando por completo el panorama meteorológico de la jornada. Los bancos de niebla matinales complicarán la circulación en las autopistas, mientras que el cielo cubierto dominará el paisaje urbano. El abrigo grueso resultará indispensable para salir a la calle desde las primeras horas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La humedad rozará el 95% en toda la línea costera, un factor clave que potenciará la sensación de frío en las inmediaciones del Monumento a la Bandera. Las marcas térmicas registrarán un leve ascenso hacia la tarde, pero el viento persistente desde el Río Paraná evitará que el ambiente se sienta cálido en ningún momento del día.

Clima miércoles 27 de mayo

En localidades como Funes y Roldán, la probabilidad de lloviznas aisladas se mantendrá latente durante la tarde y la noche. Las ráfagas del sector este afectarán también la actividad comercial en el Cordón Industrial, donde las nubes bajas cubrirán el cielo por completo y dejarán una atmósfera sumamente pesada y húmeda.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos a corto plazo por visibilidad reducida en el sur santafesino, afectando principalmente a San Lorenzo y Villa Constitución. Las rutas provinciales requerirán extrema precaución al conducir debido al combo peligroso de asfalto húmedo y densas neblinas. En Casilda, el termómetro se posicionará en sintonía con los valores de la región portuaria.

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La zona de islas sufrirá el impacto directo del sudeste, con un oleaje más intenso de lo habitual en el canal principal. No se prevén tormentas severas con actividad eléctrica, pero el persistente mal tiempo obligará a suspender las actividades náuticas recreativas y los cruces menores hacia los paradores isleños durante gran parte de este miércoles.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las condiciones inestables continuarán durante el resto de la semana, ya que el viento del río mantendrá el ingreso de humedad de manera constante. El jueves presentará características similares, pero hacia el viernes un nuevo frente frío limpiará el cielo, provocando un desplome mayor de las temperaturas mínimas que obligará a reforzar la calefacción en todos los hogares rosarinos.