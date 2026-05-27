El ingreso de una masa de aire proveniente del sector norte marcará el ritmo de la jornada en toda la región urbana y portuaria de Bahía Blanca. Esta condición meteorológica garantizará una tarde con temperaturas templadas, alejando temporalmente las heladas intensas que afectan a la periferia rural en los inicios del día, mientras la nubosidad se presentará de forma variable.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

Los termómetros registrarán los valores más bajos en las primeras horas, con una marca térmica general que se ubica en los 7°C. El viento soplará de manera constante desde el cuadrante norte con velocidades medias de entre 11 y 23 kilómetros por hora, lo que generará una percepción del cielo parcialmente nublado tanto en el centro bahiense como en las delegaciones aledañas.

Clima miércoles 27 de mayo

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las calles de General Cerri, la intensidad del viento norte se sentirá con mayor vigor durante la tarde. Las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional estiman que la máxima alcanzará los 18°C hacia las primeras horas vespertinas, brindando un ambiente propicio para las actividades al aire libre antes del enfriamiento nocturno.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Para las localidades vecinas, los reportes de la red de estaciones locales y los datos rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca no contemplan alertas por tormentas. En Punta Alta y la zona costera de Monte Hermoso, el viento del noreste aportará humedad, manteniendo el cielo con intervalos nubosos y marcas máximas similares que rondarán los 17°C.

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Hacia el oeste de la región, en el partido de Villarino, la localidad de Médanos registrará una amplitud térmica más marcada debido a las condiciones del suelo semiárido. Allí, la presencia de ráfagas suaves del sector norte levantará partículas de polvo en los caminos vecinales, disminuyendo de forma muy leve y momentánea la visibilidad en las rutas de acceso a la ciudad.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La previsión para las próximas jornadas mantendrá la estabilidad climática, ya que el jueves se presentará con registros térmicos estables de 9°C de mínima y 18°C de máxima. Sin embargo, hacia el viernes el viento rotará temporalmente hacia el sector sudeste, lo que provocará un aumento progresivo de la nubosidad y un leve descenso de la temperatura general para el inicio del fin de semana.