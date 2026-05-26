Alerta amarilla por nieve: el SMN emitió un aviso para el sudoeste de Santa Cruz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nieve para la jornada de este martes 26 de mayo de 2026. De acuerdo con el mapa de alertas tempranas del organismo oficial, el fenómeno climático afectará de manera focalizada a la región sudoeste de la Patagonia argentina, mientras que el resto de las provincias del territorio nacional se mantienen en condiciones de normalidad bajo el nivel verde de vigilancia.

La advertencia rige específicamente para la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz, afectando a localidades de la cordillera sur. Se prevé que el área sea afectada por nevadas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden llegar a ser localmente fuertes. Los pronósticos meteorológicos indican que los valores de nieve acumulada podrían generar complicaciones en la circulación vial y en el desarrollo de las actividades cotidianas de la región, por lo que se solicita a los habitantes y transportistas extremar los cuidados.

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Áreas afectadas y alcance del fenómeno climático

El reporte del organismo meteorológico nacional detalla que la zona bajo riesgo amarillo concentra las siguientes características operativas:

– Región delimitada: Cordillera de Santa Cruz (sector sudoeste, limitando con la región fronteriza chilena).

– Intensidad: Nevadas intermitentes con focos de acumulación intensa en sectores de alta montaña y zonas linderas a la cordillera de los Andes.

– Situación general del país: A excepción de este foco de inestabilidad invernal en el extremo sur, el mapa nacional del SMN muestra una situación de calma total (alerta verde) para el Litoral, el Norte, la región Central, Cuyo y el norte y centro de la Patagonia.

Recomendaciones ante nevadas y el significado de las alertas

Para garantizar la seguridad de la población civil en las zonas cordilleranas afectadas, las autoridades viales y de Defensa Civil difunden una serie de pautas esenciales, acompañadas por la explicación técnica de los niveles de advertencia del SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nieve para la jornada de este martes 26 de mayo de 2026.

Medidas de prevención frente a la nieve:

- Evitar circular: Se aconseja no salir a la ruta en vehículos particulares a menos que sea estrictamente necesario.

- Uso de cadenas: En caso de fuerza mayor, es obligatorio circular con cubiertas para nieve o cadenas de seguridad en los neumáticos.

- Aislamiento térmico y provisiones: Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, asegurar una reserva de agua potable y alimentos no perecederos, y despejar de forma periódica los accesos y techos para evitar sobrecargas de peso.

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¿Qué significan los colores del Sistema de Alerta Temprana?

El SMN utiliza una escala cromática internacional para categorizar la gravedad de los eventos meteorológicos previstos:

- Verde (Tranquilidad): No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos para la población.

- Amarillo (Información): El sistema advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Requiere atención y precaución.

- Naranja (Preparación): Se pronostican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

- Rojo (Excepción): Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres a gran escala.

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