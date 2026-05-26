El termómetro marcó 14°C al mediodía en la Capital Federal, con vientos leves del sector sur que hicieron sentir el aire fresco. El cielo, que amaneció cubierto y con algunas neblinas aisladas, comenzó a despejarse paulatinamente. Para las próximas horas, la tendencia consolidará un ambiente seco y agradable, ideal para el regreso a casa después de la jornada laboral.

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La nubosidad disminuirá de manera sostenida durante toda la tarde en toda la región metropolitana. El sol se mantendrá presente de a ratos, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 17°C, ofreciendo un alivio térmico antes de que caiga el sol. No habrá registros de precipitaciones para lo que resta de la jornada.

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Hacia la noche, el cielo quedará prácticamente despejado y el viento rotará levemente hacia el sudoeste. Esto provocará un marcado descenso de la temperatura, que se ubicará en torno a los 11°C para el cierre del día. Te sugerimos salir con un buen abrigo si vas a retornar tarde a tu hogar.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Alertas a Corto Plazo (ACP) para el noreste bonaerense ni el AMBA, garantizando estabilidad total para la región. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente hacia el sur del país, donde persisten condiciones de inestabilidad climática con fuertes ráfagas de viento y nevadas intensas en la zona cordillerana.

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En las provincias de la Patagonia, especialmente en Neuquén y Río Negro, rigieron alertas amarillas por vientos intensos durante la mañana. En contraposición, el norte argentino vivió un mediodía cálido y húmedo, con marcas térmicas que superaron los 25°C en Formosa y Chaco, bajo un cielo que lucirá mayormente cubierto durante el resto de la jornada.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El panorama de hoy anticipará un miércoles que arrancará bastante frío en Buenos Aires, con una mínima estimada en 8°C en áreas urbanas y menor en el Conurbano. El cielo continuará despejado a mayormente algo nublado, consolidando una semana sin chances de lluvias, con vientos del norte que elevarán levemente la temperatura máxima hacia la tarde.