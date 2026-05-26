Neblinas complican la circulación: el SMN emitió alerta violeta para Buenos Aires y varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta por neblinas que rige este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en varias provincias del centro y noreste del país, donde el fenómeno se presentará durante la madrugada, la mañana y la noche, con posibles complicaciones para la circulación debido a la reducción de visibilidad.
La advertencia abarca a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y extensas zonas de la provincia, además de regiones de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, configurando un escenario de alcance regional que podría impactar en rutas y accesos clave.
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