La jornada patria transcurrirá en Buenos Aires con un ambiente agradable y marcas térmicas estables que oscilarán entre una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas vigentes por fenómenos extremos ni precipitaciones en toda la región metropolitana, lo cual asegurará condiciones óptimas para quienes decidan disfrutar del descanso al aire libre.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 25 de mayo

Las primeras horas del día registrarán bancos de niebla y neblinas que reducirán la visibilidad de manera temporal en los accesos urbanos. El cielo lucirá de parcial a mayormente nublado, mientras que la humedad promedio se ubicará en torno al 94%, lo que mantendrá una sensación térmica fresca durante la mañana que requerirá el uso de abrigo.

Clima lunes 25 de mayo

Hacia la tarde, el viento soplará de forma leve desde el sector norte a velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora, lo que favorecerá un ambiente templado. El Gran Buenos Aires registrará marcas mínimas levemente inferiores a las de la Capital, pero todo el AMBA compartirá la ausencia total de lluvias y vientos calmos hasta el cierre del feriado.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional mostrará condiciones de notable estabilidad atmosférica y el mapa oficial del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional luce sin alertas por tormentas o vientos severos en las provincias. De este modo, la masa de aire frío que afectó al territorio durante las jornadas previas comenzará a retirarse de forma paulatina y dará paso a un moderado incremento de las temperaturas.

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Provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos experimentarán un lunes con cielos despejados o con escasa nubosidad y marcas térmicas acordes a la época otoñal. Por su parte, la región de la Patagonia registrará heladas aisladas en las zonas cordilleranas, aunque no habrá alertas meteorológicas activas por temporales ni nevadas de gran intensidad durante estas 24 horas.

Pronóstico extendido

El resto de la semana corta mantendrá la tendencia de marcas térmicas habituales para el otoño, con mañanas frescas y tardes templadas. Los vientos rotarán de manera persistente desde el sector noreste y el este, lo que aportará un flujo constante de humedad y generará nubosidad variable a partir del martes, pero mantendrá alejada la posibilidad de lluvias importantes.

La estabilidad atmosférica dominará los días venideros y las temperaturas máximas se acomodarán entre los 15 y los 18 grados hacia el cierre de la semana laboral. No se vislumbra el ingreso de nuevas masas de aire polar en el corto plazo, por lo que las jornadas transcurrirán sin fenómenos significativos ni cambios bruscos en los termómetros del área metropolitana.