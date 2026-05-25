El Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 14°C al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, con vientos moderados del sector sudoeste. La nubosidad densa que cubrió la región al amanecer se disipó rápidamente antes de las doce, abriendo paso a un sol radiante que alivió el ambiente húmedo. La tendencia inmediata consolidará este escenario de notable mejoría.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: feriado patrio con sol, ambiente agradable y sin lluvias en el AMBA

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 25 de mayo

La evolución de la nubosidad mostrará un cielo prácticamente despejado durante el resto de la tarde en todo el AMBA. La probabilidad de lluvias bajó a cero para lo que queda de la jornada, dejando atrás los chaparrones aislados que afectaron a algunos municipios bonaerenses en las primeras horas de este lunes feriado nacional.

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Para el cierre del día, el viento del sudoeste continuará soplando con intensidad variable, lo que provocará un enfriamiento acelerado de la atmósfera. La temperatura prevista para la medianoche rondará los 8°C, por lo que el regreso a casa o los planes nocturnos requerirán abrigo pesado para combatir la sensación térmica invernal.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El sistema de Alertas a Corto Plazo del SMN no emitió avisos de gravedad para la zona central, pero mantiene bajo vigilancia el sur de la provincia de Buenos Aires por ráfagas intensas. En el litoral del país, las tormentas fuertes que castigaron a Entre Ríos y Corrientes durante la madrugada comenzaron a desplazarse lentamente hacia territorio paraguayo.

En la región patagónica se registraron nevadas intensas en las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, complicando la circulación vial. Por otra parte, el noroeste argentino vivió una mañana templada y estable, situación que se mantendrá hasta el anochecer con marcas térmicas que superarán los 22°C en provincias como Tucumán y Salta.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada arrancará con un ambiente sumamente frío y heladas suburbanas en el cordón bonaerense, producto del aire polar instalado. El martes presentará un cielo mayormente despejado desde la mañana, con una mínima estimada en 5°C en el centro porteño y una máxima que apenas tocará los 15°C por la tarde, consolidando el tiempo invernal.