El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una jornada ideal en todo el sector costero y urbano de Bahía Blanca. El ingreso de un sistema de alta presión mantendrá la estabilidad atmosférica, alejando cualquier probabilidad de precipitaciones y garantizando un sol radiante que aliviará el aire fresco característico de este tramo final del otoño.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente frío en el centro de la ciudad y marcas térmicas cercanas a los 7°C, bajo un cielo limpio. Con el correr de las horas, la máxima alcanzará los 16°C en horas de la tarde, ofreciendo un escenario muy agradable para quienes decidan disfrutar del día al aire libre en los espacios verdes bahienses.

Clima lunes 25 de mayo

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las delegaciones de General Cerri, la intensidad del viento del noroeste se mantendrá entre los 15 y 30 kilómetros por hora durante la primera mitad del día. Hacia el final de la tarde, la dirección rotará hacia el oeste y el sudoeste, disminuyendo su velocidad para cerrar la noche con un marcado descenso térmico de hasta 10°C.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

De acuerdo con los datos de las estaciones rurales y los reportes técnicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la estabilidad climática se extenderá hacia todo el sector productivo y las localidades vecinas. En Punta Alta y Médanos se registrarán condiciones idénticas, con cielos celestes, nulas posibilidades de lluvia y una visibilidad que permanecerá óptima de principio a fin.

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Las playas de Monte Hermoso también experimentarán una tarde apacible gracias al predominio de los vientos continentales que evitarán el ingreso brusco del aire marítimo más gélido. El mapa de alertas tempranas del SMN se presenta libre de advertencias por tormentas o ráfagas severas para todo el sudoeste bonaerense durante la totalidad del feriado.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia meteorológica confirmará un afianzamiento de este buen tiempo con un progresivo incremento de las temperaturas máximas para el resto de la semana corta. El viento rotará de manera definitiva hacia el cuadrante norte el día martes, lo que impulsará al termómetro por encima de los 18°C y consolidará tardes templadas con nubosidad variable hacia el próximo fin de semana.