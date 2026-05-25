Para este feriado del 25 de mayo, los marplatenses y turistas vivirán una jornada típicamente otoñal en la Costa Atlántica. Las condiciones resultarán aceptables para actividades urbanas de baja exposición, aunque el viento del oeste soplará con ráfagas molestas durante las primeras horas del día. Los modelos descartan cualquier probabilidad de precipitaciones.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura para iniciar la el lunes se ubicará en torno a un dígito, con marcas frescas que se harán sentir con fuerza en las zonas periféricas como Batán y Sierra de los Padres. Con el correr de las horas, el termómetro ascenderá paulatinamente hasta registrar su valor más alto por la tarde. El cielo permanecerá cubierto por abundante nubosidad de tipo media y baja.

Clima lunes 25 de mayo

Las ráfagas provenientes del sector oeste se manifestarán con velocidades estimadas de hasta 50 kilómetros por hora, afectando la navegación y el paseo costero en el Puerto de General Pueyrredon. Hacia el final del día, la intensidad del viento disminuirá de forma notoria, dejando un ambiente húmedo y frío para la noche, ideal para degustar el clásico locro patrio puertas adentro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil de General Pueyrredon, el partido no registra alertas meteorológicas por fenómenos extremos en las próximas 24 horas. La estabilidad dominará la región costera, permitiendo el tránsito normal por las rutas interbalnearias que conectan los diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires.

El mayor mapa 3D del universo desafía lo que la ciencia creía sobre la energía oscura

En las vecinas localidades de Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, el panorama será idéntico, replicando el viento del sector oeste y las temperaturas máximas que rondarán los 15°C o 16°C. El mar mantendrá un oleaje moderado debido a la dirección del viento continental, ofreciendo una fisonomía tranquila para los caminantes que recorrerán las playas de La Feliz.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, la tendencia indicará una consolidación de las bajas temperaturas invernales, con mañanas gélidas y cielos parcialmente despejados. Los residentes y visitantes deberán planificar sus actividades sabiendo que el frío se agudizará hacia el próximo fin de semana, consolidando marcas mínimas que descenderán hasta los 6°C, acompañadas de jornadas soleadas pero frescas.