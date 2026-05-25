La inusual y prematura ola de calor golpea a buena parte de Europa con temperaturas extremas y registros térmicos muy por encima de los valores normales para mayo, un fenómeno climático que llevó a distintos gobiernos a emitir alertas, reforzar los operativos de emergencia y extremar las precauciones ante el elevado riesgo de incendios forestales.

Además, especialistas advirtieron que Europa continúa siendo el continente que más rápido se calienta en el planeta, un escenario que multiplica la frecuencia e intensidad de los eventos extremos.

Desde el Reino Unido, la Oficina Meteorológica británica (Met Office) confirmó un hito histórico: los termómetros alcanzaron los 34,8°C en los jardines botánicos de Kew, en el suroeste de Londres. La cifra pulverizó el récord previo para mayo, vigente desde 1922 y 1944 con 32,8°C, y también se convirtió en la temperatura más alta jamás registrada en la primavera meteorológica británica. Según el organismo, semejante nivel de calor sería excepcional.

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En España se reportaron avisos por calor en varias zonas y temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para mayo en algunas áreas

La Península Ibérica y Francia concentran los principales focos de vigilancia preventiva frente a la ola de calor que atraviesa Europa. En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó alertas amarillas en Asturias, Cantabria, el País Vasco y el archipiélago de Canarias luego de registrar temperaturas entre cinco y diez grados por encima de los valores normales para mayo. Los meteorólogos españoles advirtieron además que el episodio cálido se intensificará desde el miércoles con la llegada de una masa de aire subtropical procedente del norte de África.

A su vez, Météo France elevó a nivel naranja la alerta en ocho departamentos del oeste francés y en París, mientras mantiene otros 17 territorios bajo aviso amarillo. Los especialistas franceses definieron el fenómeno como un “episodio de calor precoz” y remarcaron que las temperaturas previstas son más habituales para mediados de julio que para finales de mayo. La situación encendió las alarmas sanitarias debido al antecedente de las olas de calor extremas que afectaron al país durante los últimos años y provocaron miles de muertes asociadas al estrés térmico.

Lo llamativo es que ocurre muy temprano en la temporada, con valores que en algunos lugares se parecen más a los de julio que a los de mayo

Del mismo modo, en Portugal, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) clasificó con riesgo “máximo” y “muy elevado” de incendios forestales a siete municipios del Algarve y a más de treinta localidades del interior del país.

El mapa térmico del continente

El escenario de anomalía climática también se expande hacia el centro y norte de Europa. Ahora, en Italia, bajo la influencia de un anticiclón subtropical instalado sobre el Mediterráneo, las temperaturas adquirieron características plenamente veraniegas, con pronósticos de hasta 35°C en Milán y registros cercanos a los 30°C en Roma y Nápoles.

Sin embargo, Alemania alcanzó máximas de 33°C durante el fin de semana largo de Pentecostés, mientras que Austria activó alertas amarillas en cinco capitales regionales, incluida Viena, debido al avance sostenido de la masa de aire cálido sobre Europa Central. Los servicios meteorológicos austríacos alertaron además sobre la posibilidad de noches tropicales —cuando la temperatura no desciende de los 20°C—, un evento todavía poco frecuente tan temprano en el calendario.

A su vez, en Irlanda, las temperaturas rozan el récord histórico de mayo establecido en 1997 en el condado de Kerry con 28,4°C. Prevén un alivio recién hacia el jueves con el ingreso de tormentas y lluvias desde el sudoeste atlántico.

Aumenta el riesgo de golpes de calor, consumo eléctrico más alto y, en el sur europeo, propagación rápida de incendios

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Por su parte, la República Checa emitió alertas específicas por riesgo de incendios forestales en las regiones central y noroeste de Bohemia luego de que Praga registrara máximas de 29°C, valores excepcionalmente elevados para esta época y cercanos a registros históricos que no se observaban desde mediados del siglo XIX.

MV