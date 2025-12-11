El 2025 apunta a convertirse en el segundo año más caluroso del que se tiene registro, según un estudio europeo

Un grupo de científicos afirma que 2025 apunta a convertirse en el segundo año más caluroso del que se tenga registro, detrás del 2024. Señalan a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad humana como la principal causa de las últimas cifras preliminares.
Los expertos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) indican que las temperaturas medias de los primeros 11 meses del año fueron 0,60 °C (1,08 °F) superiores al promedio del periodo 1991-2020 y 1,48 °C (2,66 °F) mayor al promedio preindustrial del período 1850-1900.
Estas “anomalías” replican a las detectadas a lo largo de 2023, actualmente el segundo año más cálido del que se tiene registro. Por eso, el equipo de investigadores estima que es “prácticamente seguro” que este año se ubique entre los más calurosos: podría igualar a 2023 en el segundo puesto o, en su defecto, quedar tercero.
El próximo enero confirmaran exactamente donde se sitúa el 2025 en términos de temperaturas medias globales. Si bien no se espera que este año sea más cálido que el récord de 2024, continuará una tendencia de calentamiento que se está volviendo innegable.
"Estos hitos no son abstractos: reflejan el ritmo acelerado del cambio climático", afirmó la Dra. Samantha Burgess, subdirectora del C3S. “La única manera de mitigar el aumento futuro de las temperaturas es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero”, añadió.
Los 10 años más calurosos
Si las predicciones del equipo son correctas, los 10 años más calurosos registrados serán, en orden, 2024, 2025/2023, 2016, 2020, 2019, 2017, 2022, 2021 y 2018. Como parte de su última actualización, los investigadores también revelaron que el mes pasado fue el tercer noviembre más cálido desde que comenzaron los registros en la década de 1940.
Noviembre de 2025 fue 0,20 °C (0,36 °F) más frío que el noviembre más cálido registrado, en 2023, y 0,08 °C (0,14 °F) más frío que el segundo más cálido, en 2024. La temperatura media mundial del aire durante el mes pasado fue de 14,02 °C (57,23 °F), 0,65 °C (1,17 °F) más que el promedio de noviembre de 1991-2020.
Noviembre de 2025 estuvo marcado por una serie de fenómenos meteorológicos extremos, incluidos ciclones tropicales en el sudeste asiático, que provocaron inundaciones generalizadas y catastróficas y pérdidas de vidas, que los expertos creen que se están agravando debido al calentamiento global.
Temperatura promedio en Europa durante noviembre
Durante el mes de noviembre, las temperaturas del aire más pronunciadas por encima de la media en Europa se registraron en Rusia, los Balcanes y Turquía. Las temperaturas por debajo de la media se registraron en el norte de Suecia, Finlandia, Islandia, zonas del norte de Italia y el sur de Alemania.
Europa tuvo su cuarto otoño más cálido registrado, por encima del promedio del periodo de 1991-2020. Las temperaturas otoñales fueron superiores a la media en las zonas orientales, especialmente en Escandinavia y Rusia, mientras que Europa occidental y central experimentaron en su mayoría temperaturas cercanas a la media, excepto España y Portugal.
Fuera de Europa, las temperaturas fueron más altas que la media en las regiones polares, en particular en el noreste de Canadá y el archipiélago canadiense, los Estados Unidos, el océano Ártico y la Antártida oriental.
BGD / EM