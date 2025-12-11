El jueves 11 de diciembre presenta inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con pronóstico de tormentas aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 °C, lo que genera un ambiente cálido y húmedo. En contraste, el resto de Argentina muestra una amplia variedad de condiciones. Se anticipan alertas por elevadas temperaturas en el norte y la continuidad de las precipitaciones en el centro del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 11 de diciembre

En la Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense, se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en 22 °C, mientras que la máxima llegará a 31 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hacia la noche, las condiciones meteorológicas tenderían a mejorar levemente.

Clima jueves 11 de diciembre

La inestabilidad continuará en el área metropolitana, con una alta probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en la Provincia de Buenos Aires. La probabilidad de chaparrones oscila entre el 10% y el 40% en la madrugada y la tarde. Además, el Índice UV podría alcanzar valores extremos, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición solar.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el interior de Argentina, el termómetro experimentará un fuerte ascenso en el norte. Por ejemplo, en Santa Fe se espera que la máxima alcance los 34°C, con cielo nublado y cierta inestabilidad, reporta el SMN. La zona de Cuyo mantendrá temperaturas dentro de los valores normales, aunque con previsiones de valores elevados.

Alertas amarilla y naranja este jueves 11 de diciembre

Las provincias de La Pampa, Mendoza y Río Negro mantienen alertas por la continuidad de las lluvias. En La Plata, se esperan tormentas aisladas durante la mañana y fuertes hacia la tarde, con una máxima de 29 °C. Se aconseja estar atento a las recomendaciones por posibles fenómenos severos en estas regiones del centro.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El viernes 12 de diciembre marcará el inicio de un período de calor intenso en CABA, con una mínima de 22 °C y una máxima de 34 °C, bajo un cielo algo nublado. El ascenso de la temperatura se consolidará, dando lugar a una posible ola de calor, lo que obliga a extremar cuidados.

Para el sábado 13, la temperatura en Ciudad de Buenos Aires se mantendrá elevada, con 24 °C de mínima y 33 °C de máxima, con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, para la madrugada del domingo 14 se pronostican chaparrones aislados, con un marcado descenso de temperatura, llegando la máxima a 26 °C.