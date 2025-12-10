Quién es Joaquín Mogaburu, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei designó este miércoles, 10 de diciembre, a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, tras la salida, la semana pasada, de Alberto Baños, quien presentó su renuncia “por motivos personales”. El flamante funcionario tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde prestó servicios por más de quince años en Tribunales Orales Federales, y en el Ministerio de Defensa.

En cuanto a su carrera profesional, según su perfil de LinkedIn, se recibió de profesor de historia y abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA); obtuvo una Diplomatura en derecho penal y derecho procesal penal en la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín; participó del programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law; y obtuvo un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra. En 2022 realizó estudios en la escuela judicial del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires con orientación en Derecho Público y Derecho Privado, y además aprobó el Doctorado en Ciencias Jurídicas en la UCA.

En paralelo a su trabajo como funcionario, Mogaburu es profesor del Colegio La Sagrada Familia, y docente en la UCA; también da conferencias y cursos sobre la defensa de los Derechos Humanos; e integra el grupo misionero Cura Brochero desde el año 2001.

Cómo fue el anuncio de Joaquín Ignacio Mogaburu sobre el nuevo subsecretario de Derechos Humanos

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, remarcó en un comunicado que convocó a Mgaburu “porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”.

Y luego explicó que “durante estos dos años de gobierno del presidente Javier Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”.

Además adelantó que “bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área. Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”.

Amerio enfatizó que el anuncio sobre el nuevo funcionario se hizo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio

Qué sucedió con Alberto Baños, el anterior subsecretario de Derechos Humanos

El 4 diciembre, Baños presentó la renuncia a su cargo tras casi dos años de gestión. Exjuez del fuero penal, asumió la Secretaría de Derechos Humanos desde el comienzo del mandato de Milei, quien en mayo de este año resolvió que el organismo bajaría de categoría y pasaría a ser Subsecretaría.

El ahora exfuncionario había quedado en medio de una gran polémica en noviembre, al hablar, durante una presentación en el Comité contra la Tortura de la ONU, del “negocio” de los derechos humanos y sobre una “memoria sesgada”.

Alberto Baños

Baños afirmó: “La política de memoria en los términos de la gestión actual se están cumpliendo con una memoria amplia, no como pretenden algunos ideólogos del pasado. Hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron. Lamentablemente, más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos y nosotros no lo vamos a tolerar”.

El exjuez respondía al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

