Renunció el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños

El ahora Subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, renunció este jueves a su rol luego de haber cobrado notoriedad semanas atrás por sus expresiones en el Comité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según fuentes del ministerio de Justicia, el ex funcionario presentó su renuncia en la jornada de hoy quienes precisaron que "Es alguien muy cercano a Cúneo, amigo desde chico, y como Mariano se está yendo sintió que correspondía irse también y dejar todo ordenado"

El Comité contra la Tortura de la ONU se desarrolló en Ginebra, Suiza a mediados del mes pasado, Allí Baños asistió acompañado por Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios; y Diego Goldman, subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad. El ahora ex funcionario puso en dudas la cifra de "30.000 desaparecidos", lo que despertó el malestar de las organizaciones de Drechos Humanos.

Baños, es un hombre muy cercano al ministro Mariano Cúneo Libarona. Es ex juez federal. Llegó a la cartera de Justicia con la intención de hacer un trabajo específico.