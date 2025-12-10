El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre para honrar la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Aquel documento, nacido de la necesidad de impedir que se repitieran los horrores de la Segunda Guerra Mundial, estableció por primera vez un ideal común de derechos fundamentales para todos los pueblos y naciones.

Su origen histórico, contexto social y evolución constante demuestran un compromiso internacional progresivo con la dignidad humana y la igualdad.

El nacimiento de un ideal universal

El acuerdo para crear una carta universal de derechos humanos surgió en 1945, cuando los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comprometieron firmemente a evitar que atrocidades como los secuestros, torturas, persecuciones y asesinatos masivos de la Segunda Guerra Mundial volvieran a ocurrir alguna vez.

Seguido a eso, el 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de la ONU aprobó oficialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), un texto que se asienta sobre los sólidos pilares de la libertad, la justicia y la igualdad fundamental.

Así, la Comisión de Derechos Humanos encargada de su redacción estuvo presidida por Eleanor Roosevelt, viuda del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, e integrada por 18 miembros de diversas formaciones culturales, políticas y sociales. Entre ellos, Hansa Mehta, de la India, fue clave para cambiar cuidadosamente la frase inicial del Artículo 1 a: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales".

La transformación histórica y legal de la DUDH

La Declaración Universal es un hito por su carácter integral, abarcando tanto derechos civiles y políticos (como el derecho a la vida y la libertad) como derechos económicos, sociales y culturales (como el derecho a la seguridad social y a la salud). Aunque se adoptó en 9648, la conmemoración del Día de los Derechos Humanos se estableció el 4 de diciembre de 1950.

Aun así, la DUDH no fue inicialmente un tratado legalmente vinculante, sino una "norma común de logros". Sin embargo, su influencia fue inmediata y profunda, sirviendo de base e

inspiración para la adopción de más de setenta tratados y pactos internacionales de derechos humanos que hoy se aplican a nivel global y regional.

De esta manera, la Declaración ha trascendido las barreras idiomáticas, convirtiéndose en el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 lenguas. El documento proclama que la dignidad humana se sitúa antes que cualquier formulación étnica, cultural, jurídica o política, estableciendo un estándar de conducta para todos los Estados. Los derechos consagrados en sus 30 artículos son interdependientes e indivisibles, lo que significa que arrebatar un derecho tiene un impacto negativo en todos los demás.

Argentina y la Declaración Universal

La Argentina suscribió la Declaración Universal desde 1948, reafirmando su compromiso con la causa. Sin embargo, su incorporación formal a la legislación nacional ocurrió mucho más tarde. Fue recién en 1964, con la reforma de la Constitución Nacional, que el conjunto de Declaraciones, Tratados y Pactos Internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la DUDH, fue incorporado al artículo 75, inciso 22, otorgándoles jerarquía constitucional.

A nivel nacional, la conmemoración del 10 de diciembre es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos, con políticas y programas enfocados en la protección y promoción de los derechos de grupos vulnerados, como personas con discapacidad, la comunidad LGBT, adultos mayores y mujeres en situación de violencia.

Celebración global y llamados a la acción

El Día de los Derechos Humanos se celebra a nivel internacional con diversas actividades que buscan difundir los valores de la Declaración y movilizar esfuerzos contra la pobreza, la desigualdad, la violencia y la discriminación. Las Naciones Unidas y sus organismos, como la UNESCO, sitúan la DUDH en el centro de sus acciones.

Así, la fecha se ha vinculado a aniversarios relevantes, como el 75º en 2023, enfocado en el lema "Dignidad, libertad y justicia para todos", y sirve como plataforma para entregar premios, como el Premio Nobel de la Paz, que en ocasiones ha coincidido con esta jornada.