El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a los bancos de niebla que perdurarán hasta el sábado 30 de mayo. Además, toda esta semana habrá un tiempo seco y temperaturas estables que rondarán entre los 9°C y los 18°C.

Esto se debe a que la neblina tapa el Sol y reduce su efecto de calentamiento. De esta manera, no habrá una gran diferencia entre la temperatura mínima y la máxima, algo especialmente común durante la época de otoño en Buenos Aires. La alerta por nieblas no solo se extiende en el AMBA, sino también en partes del Litoral y de la provincia bonaerense.

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Neblina y tiempo seco: pronóstico para hoy en el AMBA

Aunque el día comenzó con temperaturas mínimas de hasta 7°C, el pronóstico del SMN muestra que la máxima alcanzará los 17°C, con ráfagas de viento de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Afortunadamente, no hay probabilidad de lluvia, pero habrá mayor neblina por la noche.

Por otra parte, según el portal Meteored, a partir de las 17 horas comenzará a nublarse y los vientos desde el noroeste alcanzarán los 18km/h. Para la noche, las temperaturas bajarán hasta los 11°C.

Cómo continuará el clima en el AMBA esta semana

La alerta por nieblas no solo se extiende en el AMBA, sino también en partes del Litoral y de la provincia bonaerense.

A pesar de la estabilidad climática, el miércoles será el día más frío de esta semana, con una diferencia de tan solo 6°C entre la temperatura mínima, que será de 9°C y la máxima, que alcanzará los 15°C. Asimismo, el domingo se registrará un clima más cálido, con una máxima de 18°C.

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Por otro lado, según el sistema de alertas a corto plazo del SMN, se espera que mañana la neblina continúe en la zona y se propague hacia el Litoral argentino, por lo que se verán afectadas provincias como Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Mientras que en esta última obtendrá temperaturas de entre los 8°C y los 21°C, en las provincias del norte alcanzarán un promedio de 12°C a 23°C.

LT