martes 26 de mayo de 2026
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Advertencia climática

Alerta violeta por neblina en el AMBA: así se extenderá el pronóstico para toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó las temperaturas estimadas para los próximos días, que se verán afectadas por los bancos de niebla.

Alerta por niebla en el AMBA: no se va nada y hay demoras en accesos y desvíos de vuelos
Alerta por niebla en el AMBA: no se va nada y hay demoras en accesos y desvíos de vuelos | NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a los bancos de niebla que perdurarán hasta el sábado 30 de mayo. Además, toda esta semana habrá un tiempo seco y temperaturas estables que rondarán entre los 9°C y los 18°C.

Esto se debe a que la neblina tapa el Sol y reduce su efecto de calentamiento. De esta manera, no habrá una gran diferencia entre la temperatura mínima y la máxima, algo especialmente común durante la época de otoño en Buenos Aires. La alerta por nieblas no solo se extiende en el AMBA, sino también en partes del Litoral y de la provincia bonaerense.

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Neblina y tiempo seco: pronóstico para hoy en el AMBA

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Aunque el día comenzó con temperaturas mínimas de hasta 7°C, el pronóstico del SMN muestra que la máxima alcanzará los 17°C, con ráfagas de viento de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Afortunadamente, no hay probabilidad de lluvia, pero habrá mayor neblina por la noche.

Por otra parte, según el portal Meteored, a partir de las 17 horas comenzará a nublarse y los vientos desde el noroeste alcanzarán los 18km/h. Para la noche, las temperaturas bajarán hasta los 11°C.

Cómo continuará el clima en el AMBA esta semana

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La alerta por nieblas no solo se extiende en el AMBA, sino también en partes del Litoral y de la provincia bonaerense.

A pesar de la estabilidad climática, el miércoles será el día más frío de esta semana, con una diferencia de tan solo 6°C entre la temperatura mínima, que será de 9°C y la máxima, que alcanzará los 15°C. Asimismo, el domingo se registrará un clima más cálido, con una máxima de 18°C.

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Por otro lado, según el sistema de alertas a corto plazo del SMN, se espera que mañana la neblina continúe en la zona y se propague hacia el Litoral argentino, por lo que se verán afectadas provincias como Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Mientras que en esta última obtendrá temperaturas de entre los 8°C y los 21°C, en las provincias del norte alcanzarán un promedio de 12°C a 23°C.

LT

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