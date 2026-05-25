El feriado patrio presentará condiciones plenamente invernales en Rosario y todo el Gran Rosario. El ingreso de una masa de aire frío desde el Río Paraná transformará el panorama urbano, obligando a los rosarinos a salir con abrigo grueso. Estas condiciones meteorológicas demandarán máxima precaución en el tránsito debido a la reducción de visibilidad por neblinas intermitentes en los accesos viales.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

El termómetro marca registros bajos desde las primeras horas, con una humedad relativa que supera el 90%. Esta combinación potenciará el ambiente frío, especialmente en la zona de la costa del Paraná y en las cercanías del Monumento a la Bandera. La probabilidad de lluvias se mantendrá baja, aunque el cielo lucirá cubierto de forma persistente durante toda la jornada.

Clima lunes 25 de mayo

En localidades vecinas como Funes, Roldán y las ciudades del Cordón Industrial, el viento soplará de forma moderada desde el sector sudeste. Las ráfagas generarán una sensación térmica inferior a la temperatura real, afectando también la zona de islas. Se recomienda asegurar elementos sueltos y abrigarse bien antes de realizar actividades al aire libre en estas áreas.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes de seguimiento por el enfriamiento generalizado que afectará al sur provincial. Ciudades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución compartirán este escenario de nubosidad compacta y ambiente destemplado. Los bancos de niebla matinales afectarán la autopista a Buenos Aires y la ruta nacional 11, requiriendo luces bajas encendidas.

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No se registran alertas por tormentas severas, pero el organismo oficial vigilará de cerca el incremento de los vientos marítimos. Los habitantes de la región sur santafesina experimentarán una jornada gris, ideal para el consumo de platos calientes tradicionales. Las condiciones de inestabilidad ligera disminuirán recién hacia los últimos minutos del día, dando paso a una noche muy fría.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

El resto de la semana consolidará la tendencia invernal con mínimas que descenderán hasta los 5°C. El viento rotará levemente hacia el sector este, aportando más humedad pero sin previsión de precipitaciones importantes para los días subsiguientes. Recién hacia el fin de semana el sol logrará quebrar la capa nubosa para regalar tardes un poco más templadas en toda la región.