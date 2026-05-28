Qué exige el FMI: “Pretenden que el impuesto a las Ganancias sea abonado por una cantidad cercana a dos millones de trabajadores”

El tributarista, Sebastián Mancuso, en diálogo con Canal E, analizó el último informe del Fondo Monetario Internacional y explicó cuáles podrían ser las consecuencias de una eventual reforma tributaria en la Argentina.

Mancuso explicó que el informe del Fondo Monetario Internacional llega junto con la aprobación de un nuevo desembolso para fortalecer reservas. “El FMI lo que está planteando, primero, obviamente, aprobó este desembolso de mil millones de dólares que suman a la reserva, que es lo que el Gobierno quería, pero viene con este trago un tanto amargo”, sostuvo.

Se estima una modificación de la reforma tributaria antes de fin de año

Según detalló, el organismo internacional impulsa una reforma tributaria antes de fin de año. “La plantea antes de fin de año. Entiendo, digamos, el llegado de diciembre”, señaló.

Mancuso indicó que existen “dos objetivos bien claros”: “Uno es que más trabajadores paguen el impuesto a las ganancias. Y el segundo objetivo, también subir fuertemente las cuotas vinculadas al monotributo”.

Asimismo, explicó que el foco principal está puesto sobre el impuesto a las Ganancias aplicado a trabajadores en relación de dependencia. “El FMI considera que los mínimos no imponibles y las deducciones vinculadas a las rentas del trabajo en relación de dependencias son muy elevadas”, afirmó.

Actualmente, según detalló el entrevistado, “los trabajadores que hoy están pagando impuesto a las ganancias rondan los 800.000, 900.000 trabajadores”. Sin embargo, el objetivo sería ampliar significativamente ese universo: “Pretenden que el impuesto a las ganancias sea abonado por los trabajadores en una cantidad cercana a dos millones de trabajadores”.