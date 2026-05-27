Por orden de Karina Milei, se vetó en el Senado el pliego de una jueza por su vínculo familiar con un reconocido periodista

El Gobierno nacional mandó este miércoles al Senado de la Nación el pedido para que se retire el pliego de María Verónica Michelli, cuñada de un reconocido e histórico periodista de La Nación, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La orden fue dada por Karina Milei.

Hugo Alconada Mon

Según informa la Agencia Noticias Argentinas (NA), este veto estaría basado en una razón política: la candidata es cuñada de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas más reconocidos de Argentina, que realizó investigaciones que complicaron la situación de importantes referentes de la gestión libertaria, incluyendo su trabajo sobre el caso $LIBRA. La Nación denunció que la orden para vetar a Michelli provino directamente de Karina Milei, secretaria general de la presidencia.

Pliegos judiciales: la Casa Rosada busca frenar tres postulaciones por la AFA y el caso $LIBRA

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La postulación de Michelli había conseguido las 9 firmas que necesitaba en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen y quedar en las condiciones exigidas para ser votada en el recinto; pero, el presidente de esta comisión, el senador libertario por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, se había negado a presentar el despacho correspondiente.

La nota formal que se remitió al Senado para quitar la postulación de Michelli está firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

María Verónica Michelli

Los pliegos de jueces que el Poder Ejecutivo permitió avanzar

La Casa Rosada decidió permitir que avancen en el Senado los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, dos magistrados que, originalmente, habían sido cuestionados por el Presidente por sus relaciones con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encabeza Claudio Tapia.

"Chiqui" Tapia, presidente de AFA

Sin embargo, según Noticias Argentinas, luego de negociaciones de los jueces con representantes de Patricia Bullrich y de la jefatura libertaria, el veto gubernamental se terminó y Pagotto permitió juntar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la nueva sesión.

Del ocaso intransigente a la resurección dialoguista

Catani y Greenway fueron propuestos para sumarse a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.