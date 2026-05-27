Congreso, PASO y reforma tributaria: advierten que el oficialismo no logra consensos clave

El Congreso atraviesa semanas decisivas con una agenda cargada de proyectos económicos, judiciales y políticos. Según explicó Mariana Mei, periodista especializada en política parlamentaria, el oficialismo busca avanzar rápidamente antes del receso legislativo vinculado al Mundial, mientras intenta consolidar acuerdos con gobernadores y bloques aliados.

“Están tratando de llegar con los tiempos antes de ese famoso receso mundialista”, afirmó. En ese marco, destacó que el Senado deberá debatir iniciativas clave como la ley de Zonas Frías, la denominada ley de “hojarasca” y el tratamiento del acuerdo por los holdouts antes del 30 de junio.

La analista parlamentaria remarcó además que uno de los temas centrales será la discusión de los pliegos judiciales. “No hay que olvidarse de los pliegos judiciales, que es un tema para nada menor en el ámbito político”, sostuvo.

Las PASO y la falta de acuerdos políticos

Uno de los principales desafíos del Gobierno continúa siendo la reforma electoral. Mei explicó que el oficialismo aún no logra reunir los votos necesarios para eliminar las PASO y que incluso los gobernadores mantienen posiciones divididas.

“La mayoría dice que las PASO se pueden suspender, pero no eliminar”, señaló. Según indicó, varios sectores consideran que las primarias deben mantenerse como herramienta institucional para resolver internas partidarias.

Además, advirtió que el oficialismo tampoco consigue respaldo suficiente fuera del Congreso. “No consigue esas adhesiones de los gobernadores”, afirmó, al tiempo que anticipó que el debate probablemente quede postergado hasta después del Mundial.

Sobre la ley de Zonas Frías, Mei consideró que el Senado podría convertirse en un escenario más complejo que Diputados debido a la representación provincial. “Muchos senadores después deben volver a sus provincias y enfrentarse con el impacto de las tarifas”, explicó.

Reforma tributaria y preocupación de la clase media

En materia económica, la periodista sostuvo que la reforma tributaria sigue siendo un reclamo pendiente de distintos sectores productivos y de la clase media. Aunque el Gobierno había anticipado cambios impositivos, todavía no existen definiciones concretas.

“La clase media está sufriendo muchísimo por la pérdida del poder adquisitivo”, advirtió Mei. También recordó que asociaciones de monotributistas expresaron preocupación por posibles modificaciones vinculadas a Ingresos Brutos y cargas fiscales.

La especialista planteó que una eventual reforma debería apuntar a incentivar el consumo y aliviar la presión sobre pequeños contribuyentes e industrias nacionales. “Si es una reforma tributaria progresiva y no reductiva, seguramente va a modificar el consumo”, aseguró.

Por otra parte, cuestionó que las iniciativas económicas impulsadas hasta ahora estén más orientadas a grandes inversiones que al mercado interno. “Los beneficios son para inversiones de entre 200 mil dólares y no estamos en esos parámetros”, remarcó.

Finalmente, Mei indicó que gobernadores y sectores regionales continúan reclamando medidas urgentes para sostener las economías locales. “Las economías regionales están sufriendo muchísimo, ni hablar del turismo”, concluyó.