“No hay plata para la educación y se disminuye la recaudación a uno de los sectores más dinámicos de la economía”

El economista, Julio Gambina, pasó por Canal E y criticó el anuncio del Gobierno sobre la reducción gradual de los derechos de exportación y aseguró que la medida debe analizarse “en contexto con la situación fiscal”.

“El tema es mucho más amplio y hay que ponerlo en contexto con la situación fiscal”, afirmó Julio Gambina al analizar el impacto de la baja de retenciones al agro. Y remarcó: “Resulta curioso, cuando no hay plata, orientarse a un sector de la economía y decirle, bueno, vamos a asignarles plata a ustedes”.

Las agroexportaciones atraviesan un momento esencial

Asimismo, señaló que el agroexportador atraviesa un momento favorable por el crecimiento de las exportaciones y el contexto internacional vinculado a los alimentos. “Uno de los sectores más dinámicos de la economía es el sector agroganadero. Es una producción para la exportación, en un tiempo que están creciendo las exportaciones en la Argentina”, sostuvo.

Gambina relacionó la reducción impositiva para el agro con la política de incentivos fiscales que impulsa el Gobierno mediante el RIGI y el denominado “Super RIGI”. “Es coherente y convergente con el proyecto de Super RIGI, que se acaba de presentar ahora, que tiene que ver con la industrialización de la producción primaria argentina”, explicó.

Las facilidades del RIGI y el Super RIGI

Además, advirtió que el esquema oficial implica menores recursos tributarios en áreas sensibles. “En el RIGI y en el Super RIGI hay una oferta de disminución de esos impuestos”, señaló en referencia al IVA y Ganancias.

En ese sentido, el entrevistado cuestionó que mientras se reducen impuestos a sectores concentrados, continúan los reclamos presupuestarios en educación y jubilaciones. “No hay plata para la educación y se plantea una disminución de la recaudación de uno de los sectores más dinámicos de la economía”, afirmó.

Uno de los ejes centrales fue la discusión sobre el financiamiento del Estado y el reparto de la carga tributaria. “La sociedad argentina tiene que discutir ¿quién paga el presupuesto público?”, planteó. Y agregó: “Cada medida que se reclama desde un sector, normalmente siempre hay despesa en el reclamo, porque cada quien reclama por lo que quiere”.