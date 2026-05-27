El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y productor agropecuario, Ricardo Buryaile, analizó para Canal E el anuncio del Gobierno sobre una nueva reducción de retenciones y aseguró que la medida “tiene mucho más impacto mediático que impacto económico”.

Ricardo Buryaile sostuvo: “El título de decir bajamos las retenciones, lo que uno tiene que mirar es la cuantificación y cómo queda parado el sector y cómo está”. Según explicó, el efecto económico real de la medida es limitado frente al incremento de costos que enfrenta el productor.

Disparidad en los costos de producción

“El ingreso estimado por la reducción de restricciones al productor agropecuario en algunos casos es alrededor de 25 dólares. El incremento de costos supera los 70 dólares”, afirmó. Y agregó: “La ecuación no es buena”.

Buryaile puso el foco en el fuerte aumento de los insumos agrícolas y señaló que, “la relación de insumos-productos es de las peores en mucho tiempo”. En ese sentido, explicó que, “la prevención por kilo de urea es el doble de lo que era en abril de este año” y remarcó que, “el combustible en nuestro país ha subido más del 40%”.

Tipo de cambio estancado

También vinculó la situación del agro con el esquema cambiario actual. “Estamos hablando y discutiendo de un tipo de cambio de un dólar de 1.400, 1.430”, indicó, y advirtió: “Es un tipo de cambio que está clavado desde principios de año con una inflación acumulada de más del 2%. Eso te quita competitividad”.

Además, el entrevistado cuestionó la política económica oficial y afirmó: “Sabemos que un tipo de cambio retrasado lo que hace es favorecer las importaciones en desmedro de las exportaciones”.

Sobre el anuncio de una rebaja gradual en los derechos de exportación para la cadena sojera, consideró que el sector necesita reglas claras y previsibilidad. “Lo que uno debía hacer es tomar una medida, me parece a mí, a mi criterio, que genere previsibilidad de principio a fin”, expresó.