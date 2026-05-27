Néstor Roulet: “La realidad es que me parece que el trabajo de las retenciones tiene sabor a poco”

El ingeniero agrónomo y ex secretario de Agroindustria, Néstor Roulet, cuestionó en Canal E el impacto real de la nueva baja de retenciones anunciada por el Gobierno y aseguró que la medida “tiene sabor a poco” frente al fuerte aumento de los costos productivos.

Néstor Roulet explicó que el conflicto internacional entre Irán, Estados Unidos e Israel provocó un fuerte incremento en los costos de producción agrícola. “Hizo subir el petróleo y junto con eso aumentó el costo del trigo que básicamente necesita mucho fertilizante si querés obtener una buena, un buen rinde y el tema del gasoil que es la base de nuestra producción”, señaló.

Fuerte aumento de los costos por hectárea

Según calculó, “por hectárea aumentó los costos, aumentaron alrededor de 100 dólares por hectárea” mientras que el beneficio por la baja de retenciones apenas representa “20 dólares, 25, 30 cuando mucho”.

En ese sentido, Roulet remarcó: “La realidad es que me parece que el trabajo de las retenciones tiene sabor a poco”. Y agregó que, “bienvenidos sean las bajas retenciones, un impuesto distorsivo”, aunque aclaró que, “lo justo sería la eliminación y más en este caso donde se sabe que aumentaron en forma drástica los costos, directamente eliminarla, no hay otra alternativa”.

La baja de las retenciones no compensa en su totalidad la suba de costos de los productores

Asimismo, sostuvo que la reducción anunciada solo compensa una pequeña parte de las subas de costos que enfrenta el productor. “Solo cumple un 36-37% de lo que aumentó el costo”, afirmó al referirse a los números de la campaña fina.

El entrevistado también cuestionó la falta de incentivos para sostener o ampliar el área sembrada. “Si se quiere que se siembre la misma superficie, el mismo área, o lo quiera aumentar, tendría que haberlo eliminado”, indicó sobre las retenciones.

Respecto a la estrategia que podrían adoptar los productores, advirtió que en varias zonas de la región pampeana podría caer el área de trigo. “Yo creo que en la pampa húmeda se van a perder el 3, 4% de hectárea relacionado con este tema”, afirmó.