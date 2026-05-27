Mariano Gorodisch: “El nuevo plan platita sale para refinanciar las deudas por los altos niveles de morosidad”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, habló con Canal E y analizó el crecimiento de la morosidad en créditos personales y tarjetas de crédito, el nuevo esquema de refinanciación impulsado por el Gobierno y el escenario financiero de cara a las elecciones en Estados Unidos y Argentina.

Mariano Gorodisch definió las nuevas medidas oficiales como “un nuevo plan platita” y explicó que el objetivo principal es contener el fuerte deterioro en la cadena de pagos. “El nuevo plan platita sale con un kit de batería de productos para refinanciar las deudas justamente por los altos niveles de morosidad”, afirmó.

Panorama de la morosidad en los distintos sectores

Asimismo, recordó que los últimos datos del Banco Central de la República Argentina muestran niveles de mora cercanos al 14% en préstamos personales y alrededor del 12% en tarjetas de crédito, aunque advirtió que en entidades no bancarias el escenario es todavía más grave. “Si vos vas a entidades no financieras, no como pueden ser fintech, billeteras virtuales, ahí la mora llega al 25%, en cadenas de electrodomésticos llega al 45%”, señaló.

Gorodisch explicó que la principal estrategia del Gobierno y de los bancos públicos es refinanciar deudas para evitar un colapso mayor del consumo. “Salen a refinanciar hasta 100 millones de pesos las deudas que se tengan con préstamos personales a una casa del 75% y deudas con tarjetas hasta 10 millones a una tasa del 35%”, detalló.

Cuál es la diferencia entre el accionar de las distintas entidades

Además, destacó una diferencia clave entre el Banco Nación y otras entidades financieras: “La diferencia del Banco Nacional es que se refinancia la deuda que vos tenés con la tarjeta, pero te sigue, la podés seguir usando”.

Sin embargo, el entrevistado alertó que muchos bancos privados están endureciendo las condiciones para los clientes endeudados. “Los otros bancos lo que están haciendo es que se refinancian la deuda, pero te cortan la tarjeta”, sostuvo.

Sobre el comportamiento del sistema financiero, indicó que la caída futura de la mora no necesariamente será una buena noticia. “La baja en la mora va a ser por la baja en los préstamos, porque los bancos empezaron a ser mucho más cautelosos entonces a dar mucho menos préstamos”, explicó.