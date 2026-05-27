Récord de atesoramiento en dólares: “Ya no hay cepo para las personas físicas, entonces, se están saliendo muchos dólares”

La economista, Natalia Motyl, conversó con Canal E y se refirió a la situación financiera de Argentina, el impacto de la deuda, las restricciones cambiarias y el escenario económico hacia las elecciones.

Natalia Motyl sostuvo que el contexto actual es más delicado que el de años anteriores debido al peso de los vencimientos financieros. “Primero, tenemos que pagar lo que son capitales más intereses, que eso no lo teníamos hace algunos años”, explicó.

Cuáles son los pagos que deberá afrontar el Gobierno

En ese sentido, detalló: “Desde acá a fin de año tenemos que pagar únicamente para lo que son bonistas privados alrededor de 4.400 millones de dólares, sumado a los pagos que le tenemos que hacer al Fondo Monetario Internacional de alrededor de 2.300 millones de dólares”.

Además, Motyl remarcó que el dinero que desembolsa el Fondo Monetario Internacional tiene un destino específico: “El Fondo Monetario Internacional nos da la guita únicamente para pagar las obligaciones que hemos contraído con este organismo, nada más”.

Crece el ahorro en dólares tras la quita del cepo para personas físicas

También puso el foco sobre el aumento de la demanda de dólares por parte de los ahorristas tras el levantamiento parcial del cepo para personas físicas. “Tenemos récord de atesoramiento de dólares”, afirmó. Y explicó: “Ya no hay cepo para lo que son las personas físicas. Entonces, en lo que es la balanza de pagos, en la cuenta capital, se te están saliendo muchos dólares”.

Según la entrevistada, la situación podría agravarse a medida que avance el calendario electoral. “En la medida en que nosotros nos acercamos al año electoral, muy probablemente este drenaje de divisas por la gente que ahorra en dólares va a ser aún mayor”, señaló.

Por eso, lanzó una advertencia sobre las reservas internacionales: “El Banco Central va a tener que hacer frente a esa mayor demanda entregando más dólares”. Sobre la misma línea, agregó: “Sabemos que todavía el Banco Central no está del todo cubierto para esta eventualidad”.