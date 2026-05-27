Vanesa Plaza sobre los fondos comunes de inversión: “Le permiten al pequeño inversor subirse a instrumentos más complejos”

Los fondos comunes de inversión se consolidan como una de las principales alternativas para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo financiero sin exponerse a los riesgos más altos del mercado. En un contexto donde cada vez más personas intentan aprender a invertir, los perfiles conservadores ganan protagonismo.

En diálogo con Canal E, la especialista en educación financiera Vanesa Plaza explicó cómo funcionan estos instrumentos, cuáles son sus ventajas para pequeños ahorristas y por qué se convirtieron en una opción intermedia entre la renta fija y la renta variable.

Cómo funcionan los fondos comunes de inversión

Plaza explicó que los fondos comunes de inversión son instrumentos administrados por profesionales que se encargan de seleccionar y modificar activos según las condiciones del mercado.

“Están gestionados por alguien que sabe, entonces puede ir poniendo y sacando instrumentos dependiendo de qué es lo que conviene”, señaló.

La especialista indicó que estos fondos mezclan distintos activos financieros, como bonos, plazos fijos u obligaciones negociables, permitiendo diversificar riesgos sin que el inversor tenga que administrar personalmente cada operación.

Por qué son recomendados para principiantes

Según explicó Plaza, uno de los principales errores de quienes recién comienzan a invertir es entrar en activos muy volátiles sin conocimiento suficiente.

“Muchos siguen algún gurú, compran allá arriba y cuando cae un montón dicen: la bolsa no es para mí”, advirtió.

Por eso, remarcó la importancia de que los pequeños inversores empiecen con herramientas más estables y guiadas. “Queremos cuidar al pequeño inversor de que no sufra la volatilidad”, expresó durante la entrevista.

Qué es el perfil del inversor

La especialista detalló que, al abrir una cuenta en un broker, lo primero que se solicita es completar un perfil del inversor.

“Justamente es para que el asesor pueda sugerir qué instrumentos empezar a comprar”, explicó.

Ese análisis permite identificar si la persona tiene un perfil conservador, moderado o agresivo, y orientar las inversiones de acuerdo al nivel de riesgo que está dispuesta a asumir.

Fondos de renta fija, renta variable y mix

Plaza explicó que existen distintos tipos de fondos comunes según los activos que integren su cartera.

“Hay fondos que solo tienen bonos, otros plazos fijos y también fondos mixtos que combinan distintos instrumentos”, comentó.

En el caso de los fondos de renta fija, la especialista destacó que suelen ofrecer rendimientos más previsibles porque trabajan con activos que ya tienen definidas variables como plazo y tasa.

“Yo ya sé cuánto rinde ese fondo común de inversión porque adentro tiene instrumentos de renta fija”, sostuvo.

La ventaja para pequeños ahorristas

Otro de los puntos destacados fue la posibilidad de acceder a inversiones más complejas con montos bajos.

“Con una pequeña cuota aparte me puedo incorporar a estos fondos con mínimos desde mil pesos y en dólares desde 100 dólares”, explicó Plaza.

Además, señaló que esta herramienta permite participar indirectamente de instrumentos que normalmente exigen montos elevados para operar de manera individual.

La regulación y la seguridad de los fondos

La especialista también remarcó que los fondos comunes de inversión se encuentran regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“Los fondos tienen su reglamento de gestión donde está estipulado qué está permitido gestionar y qué no”, detalló.

En ese sentido, explicó que el dinero de los inversores no queda depositado en el broker sino en Caja de Valores, el organismo encargado de custodiar los activos financieros.

Qué es un money market y cuánto rinde

Durante la entrevista también se refirió a los fondos money market, conocidos masivamente por aplicaciones como Mercado Pago.

“El Mercado Pago es un money market. Yo pongo mi dinero y lo puedo sacar cuando quiera”, explicó.

A diferencia de otros fondos comunes que tienen rescate a 24 horas, los money market ofrecen disponibilidad inmediata del dinero.

Sobre los rendimientos, Plaza señaló que “hoy un money market da una tasa aproximada de entre 16% y 18%, mientras que otros fondos comunes rondan entre 46% y 50% TNA”.