Librerías sin libros: el auge de los audiolibros redefine el futuro de la lectura

La industria editorial atraviesa una transformación impulsada por la tecnología, los nuevos hábitos culturales y el crecimiento sostenido del mercado de los audiolibros. Luis Quevedo, gerente general de Eudeba, se refirió al fenómeno internacional que comenzó a expandirse con fuerza en ciudades como Nueva York y que ya genera cambios en el consumo cultural.

“El 30 de abril se inauguró en la ciudad de Nueva York una librería sin libros”, destacó Quevedo sobre el innovador proyecto Audible Story House. Se trata de un espacio de tres pisos donde los visitantes pueden explorar títulos, escuchar fragmentos y acceder a experiencias inmersivas vinculadas al audio.

Según explicó, el nuevo formato busca recuperar el contacto físico entre el público y los espacios culturales. “La gente quiere esa capacidad de buscar, explorar y apropiarse físicamente de los productos”, señaló al citar la visión de los impulsores del proyecto.

El crecimiento de los audiolibros y el nuevo perfil de los lectores

Quevedo remarcó que el fenómeno ya tiene fuerte impacto en Europa, especialmente en España, donde el consumo de audiolibros crece año tras año. “Ya hay 10 millones de españoles que han escuchado al menos un audiolibro en el último año”, sostuvo.

Además, explicó que muchos usuarios combinan formatos y vuelven a escuchar obras que anteriormente habían leído en papel o en formato digital. Entre los principales consumidores aparecen las mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años, con hábitos de escucha frecuentes y sostenidos.

El gerente general de Eudeba destacó también un cambio cultural profundo en las nuevas generaciones. “Los jóvenes interactúan entre lo físico y lo digital alternativamente”, afirmó. Según detalló, para los usuarios más jóvenes no existe una división entre ambos mundos, sino una convivencia natural entre experiencias presenciales y digitales.

El escenario en Argentina y el futuro del libro en papel

En relación con el mercado argentino, Quevedo sostuvo que el desarrollo de los audiolibros todavía es limitado. “Es muy incipiente en la Argentina”, aseguró, al tiempo que explicó que el sector aún no genera volúmenes de ventas significativos para la industria editorial local.

Sin embargo, rechazó la idea de una caída de la lectura. Para el directivo, lo que cambió es la manera de leer. “Hoy la lectura es más fragmentada, menos continuada”, explicó. También remarcó que las pantallas ganaron protagonismo, aunque el libro físico sigue siendo el principal sostén económico del sector editorial.

“Todo el negocio del libro en el mundo sigue siendo el papel”, concluyó Quevedo, al señalar que, pese al avance tecnológico, la edición tradicional mantiene su fortaleza a nivel global.