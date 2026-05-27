Donald Trump enfrenta una rebelión interna republicana por el gasto millonario y la guerra en Medio Oriente

La tensión dentro del Partido Republicano escaló luego de que, por primera vez desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un Senado de mayoría republicana frenara una iniciativa impulsada por el mandatario. Según explicó Henrik Rehbinder, la disputa gira en torno a un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a personas involucradas en el ataque al Capitolio del 6 de enero.

“La semana pasada fue la primera vez que un Senado de mayoría republicano votó contra Trump”, afirmó Rehbinder.Para el analista, este episodio marca un punto de quiebre dentro del oficialismo y refleja el creciente malestar por el manejo presupuestario de la administración republicana.

Crece el temor republicano por el impacto económico

El entrevistado sostuvo que el rechazo también se extiende a otros proyectos impulsados por Trump, entre ellos la construcción de un lujoso salón de fiestas y reformas millonarias en la Casa Blanca. “Los senadores ya están con mucho temor que esto les va a afectar la elección legislativa de medio término”, señaló.

Rehbinder destacó que existe una preocupación creciente por el impacto económico de la guerra y los gastos del Gobierno sobre el bolsillo de los estadounidenses. En ese sentido, remarcó que varios legisladores republicanos comenzaron a tomar distancia de la Casa Blanca por temor a perder apoyo electoral.

“Hay más de 70 diputados y senadores en ejercicio que están dejando sus escañas por la frustración de lidiar con Trump”, aseguró. Además, sostuvo que el presidente prioriza a los sectores más radicalizados de su espacio político y deja de lado a dirigentes moderados que lo acompañaron en distintas votaciones legislativas.

El analista también vinculó el desgaste interno republicano con el rechazo social a la guerra en Medio Oriente y a la ayuda militar estadounidense. Según explicó, el respaldo popular al conflicto oscila entre el 30% y el 38%, limitado principalmente al núcleo duro del movimiento MAGA y a sectores evangélicos conservadores.

La guerra y las negociaciones internacionales complican a Trump

En relación con el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, Rehbinder afirmó que las negociaciones impulsadas por Trump muestran contradicciones y generan incertidumbre internacional. “Trump estira las negociaciones y trata de dar un ángulo positivo, precisamente para tranquilizar a su partido”, indicó.

El especialista sostuvo que Washington intenta avanzar en acuerdos vinculados al Estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y los Acuerdos de Abraham, aunque advirtió que las exigencias de Trump complican cualquier entendimiento diplomático.

Además, cuestionó el rol de los negociadores cercanos al presidente estadounidense. “Hay una gran mezcla de que no se sabe cuáles son los intereses que se están buscando”, afirmó, en referencia a Jared Kushner y Steve Witkoff, ambos con negocios privados vinculados a países árabes.