Alertan sobre intereses económicos detrás de tratamientos médicos

El debate sobre el acceso a la salud y el costo de los tratamientos volvió al centro de la escena tras las declaraciones de Martín Morgenstern, especialista en economía y salud, quien advirtió sobre las dificultades para implementar alternativas médicas más accesibles pese a los avances tecnológicos existentes.

Durante la entrevista, Morgenstern relató el caso de una joven canadiense que en 2015 desarrolló un prototipo de máquina de hemodiálisis de bajo costo utilizando hardware libre. “Desarrolló una especie de aparato de diálisis con un costo total de 500 dólares”, explicó.

Según detalló, el dispositivo funcionó correctamente, incluso con pruebas reales, pero nunca llegó al mercado. “Lo probó con sangre real y funcionó perfectamente”, afirmó. Sin embargo, aseguró que la patente fue adquirida posteriormente por una empresa y el proyecto quedó paralizado.

Críticas a la industria médica y farmacéutica

Morgenstern fue contundente al señalar que detrás de muchos tratamientos existen intereses económicos que frenan alternativas más accesibles para los pacientes. “Nadie está interesado en que eso se desarrolle”, sostuvo al referirse al negocio de la hemodiálisis.

Además, mencionó que existen métodos más económicos, como la diálisis peritoneal domiciliaria, que podrían ampliar el acceso sanitario, pero que permanecen relegados. “Hay un manto de oscurecimiento sobre el tema”, expresó.

El especialista también vinculó esta situación con la industria farmacéutica global y el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. “La tecnología de edición genética, que es la solución de toda la medicina moderna, está limitada a ciertas cosas según lo que quiere la industria farmacéutica”, afirmó.

En ese contexto, criticó los mecanismos de lobby y cuestionó la falta de transparencia en determinados debates sanitarios. “Mucho oscurecer para que nada aclare”, lanzó.

Advertencia por virus y enfermedades emergentes

Durante la entrevista, Morgenstern también alertó sobre la situación epidemiológica internacional y el avance de enfermedades virales. El especialista mencionó el crecimiento de casos de hantavirus en Argentina y mostró preocupación por el virus del Ébola a nivel global. “En el período 2025-2026 hubo 102 casos de hantavirus en Argentina”, indicó, al detallar que las provincias más afectadas fueron Buenos Aires, Salta, Jujuy y Chubut.

Respecto al ébola, advirtió sobre el riesgo de expansión internacional debido a la circulación global de personas. “Los virus viajan por avión y viajan por barco”, explicó.

Finalmente, remarcó que tanto el hantavirus como el Ébola siguen representando amenazas sanitarias importantes debido a la ausencia de tratamientos específicos. “Ninguna de las dos enfermedades tiene vacunas”, concluyó.