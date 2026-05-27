El Congreso pre-Mundial 2026: del ocaso intransigente a la resurrección dialoguista

La cercanía del Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México es el espejo más incómodo para la decisión del Gobierno de reconstruir su agenda positiva en el Congreso. La cuenta regresiva hasta el 11 de junio le marca los tiempos a la Casa Rosada, porque aunque multipliquen los gestos para revivir la hiperactividad legislativa de febrero, los resultados que se vienen son muy distintos a los esperados. Ese camino escarpado obligó al presidente Javier Milei a exhibir un inesperado costado dialoguista.

La semana pasada el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, pudo cerrar una sesión de 11 horas, con dos dividendos positivos para la Casa Rosada. El oficialismo consiguió, con ayuda de gobernadores aliados, la media sanción de la Ley Hojarasca y la reducción de los subsidios para las zonas que tienen los mayores niveles de consumo de gas durante invierno. Fue una intrincada negociación que implicó un trueque promovido por el ministro del Interior, Diego Santilli, con la autorización de su par de Economía, Luis Caputo.

Los reclamos de distintos gobernadores no sólo apuntaban a las consecuencias de perder el beneficio por el alto consumo en invierno, sino también por las consecuencias de los últimos recortes decididos en el Presupuesto. El Gobierno matizó con la oferta de equilibrar los altos consumos de electricidad en verano y también con la inclusión de una condonación y compensación de las distribuidoras de gas con CAMMESA. Con ese rompecabezas el oficialismo alcanzó los 132 votos favorables, 105 negativos y 4 abstenciones. Una victoria que estuvo tres votos por arriba de lo justo y que, de otro modo, no habrían conseguido.

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Los resultados fueron un alivio para Menem. La sesión se concretó cuatro días después del estallido de una durísima interna con el asesor presidencial, Santiago Caputo, que lo acusó de estar detrás de la cuenta @PeriodistaRufus. Desde ese momento la cuenta dejó de existir, pero tenía elogios para Karina Milei y un largo historial de agresiones y críticas durísimas hacia el interior de la administración libertaria, especialmente contra los integrantes de las Fuerzas del Cielo, el espacio que lidera el asesor presidencial.

Poco antes de la sesión, Milei dijo que había sido todo "fabricado", respaldó a Menem y dijo que Caputo era su hermano. Ese gesto le permitió al oficialismo transitar la sesión el día siguiente con menos turbulencias de las esperadas. A esa descompresión se sumaron las dos aprobaciones y una lectura que, al parecer, cundió adentro del Gobierno, especialmente para los que se negaban a hacer concesiones a cambio de conseguir la aprobación de proyectos propios.

Este lunes el Presidente dejó un mensaje de diálogo que pasó inadvertido, salvo en el Congreso, donde senadores y diputados han visto el freno de negociaciones por la negativa de la Casa Rosada a ceder. En diálogo con radio Mitre, Milei se mostró dispuesto al diálogo.

"Que me gustaría hacerlo más rápido, si", dijo sobre su interés de avanzar con las reformas que había previsto. "Sí, pero arranqué con una debilidad muy fuerte. Tenía el 15 por ciento de los diputados y el 10 por ciento de los senadores. Bueno, hoy tenemos una mejor composición. Ahora tenemos 94 diputados. Somos la primera minoria, pero no tenemos todavia mayoría para nuestro cuórum, y por lo tanto eso requiere que trabajemos. Requiere mucho diálogo y consenso. Las reformas no son tan puras como quisiéramos que fueran, ni van a la velocidad que nos gustaría, pero es la dinámica institucional que los argentinos hemos validado", aclaró Milei.

La declaración no coincide con la intransigencia de los últimos meses, pero también confirma que el Gobierno está necesitado de sostener negociaciones con la oposición para que los proyectos que impulsa no queden frenados y originen una nueva derrota legislativa en un momento donde la Casa Rosada apuesta a salir de las crisis autoprovocadas, aferrándose de los resultados en el Congreso.

Sostener una negociación consistente con la oposición es más importante para el oficialismo que exhibir hiperactividad legislativa. Por eso el aparente perfil dialoguista de Milei tiene un peso directo sobre el futuro de los proyectos presentados este lunes.

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Antes del Tedeum del 25 de mayo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció el envío de cuatro proyectos al Congreso. Uno de ellos es un nuevo proyecto para combatir la ludopatía, que busca revivir la iniciativa anterior, encallada en el Senado hasta perder estado parlamentario. Fue el Gobierno el encargado de quitarle impulso y ahora fue Adorni quien tuvo que enviar un nuevo proyecto para contener el reclamo del clero. A esa iniciativa el Ejecutivo sumó la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. Para la Cámara Baja fueron enviados un proyecto de ley para regular el lobby y un nuevo Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones para operaciones superiores a los 1.000 millones de dólares, con mayores beneficios orientados a biotecnología, inteligencia artificial y defensa.

Los cuatro textos implicarán nuevas negociaciones que se sumarán a las que han quedado estancadas, como es el caso de la Reforma Política, porque la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se opuso a separar la eliminación de las PASO de la iniciativa de Ficha Limpia. La intransigencia chocó con los acuerdos que había tejido la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, con los bloques aliados.

La exministra tiene todavía una serie de temas por sacar. Apunta a una sesión para el 4 de junio con el objetivo obtener la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la designación de 73 jueces y funcionarios judiciales. A eso se suma la autorización para cerrar la negociación con los holdouts por el default de 2001. Vence el 30 de junio y es posible que la urgencia obligue a una sesión antes de esa fecha, cuando el Mundial ya habrá comenzado.

Los legisladores oficialistas consultados por PERFIL aseguraron que harán lo que les pida el Presidente. Sin embargo, hay varios que ya tienen pasaje para ver alguno de los partidos que jugará la Selección.

ML

