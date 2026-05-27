miércoles 27 de mayo de 2026
JUDICIALES
Escándalo a días del Mundial 2026

Entradas "truchas", precios por las nubes y sospechas de fraude: la Justicia de EE.UU. acorrala a la FIFA

A dos semanas de que ruede la pelota, las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación formal por prácticas engañosas. Los hinchas denuncian que pagaron fortunas por ubicaciones VIP y los mandaron a los peores asientos del estadio.

Copa Mundial 2026
Copa Mundial 2026 | AFP

A dos semanas de que comience el Mundial 2026, un escándalo legal de proporciones mayúsculas amenaza con manchar el negocio millonario de la FIFA. Las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron este miércoles la apertura de una investigación formal por presunto fraude y prácticas comerciales engañosas en la venta de entradas. En el ojo de la tormenta se cruzan los precios exorbitantes y las oscuras maniobras para reubicar a los hinchas en asientos mucho peores de los que pagaron, un combo que desató la furia de los fanáticos y puso a los tribunales estadounidenses alerta.

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