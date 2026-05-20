Después de casi una década fuera del alcance de la Justicia estadounidense, los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis llegaron voluntariamente a Nueva York para negociar un posible acuerdo en la causa conocida como FIFA Gate. Acusados de pagar sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano para obtener derechos de televisión y marketing de torneos internacionales, padre e hijo comenzaron conversaciones con fiscales federales en Brooklyn.

La llegada de los Jinkis representa un giro inesperado en una investigación que, durante años, pareció estancada. Desde 2016, ambos permanecían en Argentina luego de que la Justicia rechazara pedidos de extradición presentados por Estados Unidos. Esa situación les permitió evitar comparecer ante tribunales norteamericanos, donde enfrentan acusaciones que podrían derivar en largas condenas de prisión.

Según The New York Times, Hugo Jinkis, de 81 años, y su hijo Mariano, de 51, aterrizaron el fin de semana en Nueva York junto a sus esposas y el lunes iniciaron conversaciones con fiscales federales para alcanzar un entendimiento judicial.

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Los empresarios están señalados como actores centrales de una trama de sobornos vinculada a la comercialización de competencias organizadas por la Conmebol, entre ellas la Copa América, uno de los eventos deportivos más importantes y populares del mundo. A través de su empresa Full Play, habrían entregado pagos ilegales a dirigentes del fútbol latinoamericano a cambio de asegurarse contratos millonarios de derechos audiovisuales y comerciales.

La aparición de los Jinkis ocurre además en un momento delicado para el histórico caso de corrupción en la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. En los últimos meses, distintas decisiones judiciales y movimientos dentro del Departamento de Justicia estadounidense habían generado dudas sobre la continuidad de algunas condenas obtenidas por los fiscales.

El medio neoyorquino, uno de los más prestigiosos del mundo, señaló: “Para los fiscales, la comparecencia de los Jinkis representa una posible victoria en un caso que se ha visto debilitado recientemente por las apelaciones y la administración Trump. Estos reveses amenazan con echar por tierra años de trabajo para erradicar la corrupción generalizada que alcanzó los niveles más altos del deporte más popular del mundo, incluyendo sobornos a los votantes que decidían la sede de la Copa Mundial”.

En diciembre pasado, el fiscal general estadounidense D. John Sauer pidió retirar los cargos contra el exejecutivo de Fox Hernán López y contra Full Play Group, pese a que ambos habían sido condenados en 2023 por delitos relacionados con sobornos. Esa decisión abrió la puerta a que otros acusados reclamaran también la revisión de sus casos.

La semana próxima, la jueza Pamela Chen del Distrito Este de Nueva York, deberá analizar si acepta desestimar esas acusaciones, en una audiencia que sería decisiva para el futuro de toda la investigación.

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En paralelo, el fútbol sudamericano volvió a quedar bajo sospecha luego de que se conociera una denuncia presentada ante la FIFA contra dos dirigentes de la Conmebol, acusados de haberse apropiado de más de cinco millones de dólares que debían destinarse al desarrollo del deporte y provenían de fondos recuperados en el FIFA Gate.

Pese a los años transcurridos desde el inicio de la investigación, el caso sigue teniendo consecuencias económicas y políticas de gran escala. La FIFA ya recibió más de 201 millones de dólares en concepto de restitución y espera recaudar al menos 11.000 millones durante el Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

No está claro por qué los Jinkis aceptaron ir a Nueva York ahora, casi 11 años después de ser acusados, ni por qué los fiscales parecen dispuestos a llegar a un acuerdo que les sea favorable. Pero el viaje de los Jinkis reaviva una investigación que venía debilitándose. Si los prófugos aceptan declararse culpables, los fiscales obtendrían sus primeras condenas desde el juicio en 2023.

El abogado de ambos, Carlos Ortiz, no quiso hacer comentarios. Un portavoz del fiscal del Distrito Este de Nueva York declinó hacer comentarios.

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De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, los Jinkis estarían dispuestos a permanecer en Nueva York el tiempo que sea necesario para alcanzar un acuerdo con los fiscales, aunque rechazan cualquier posibilidad de cumplir penas en la cárcel. También podrían entregar millones de dólares retenidos en cuentas vinculadas a Full Play como parte de una eventual negociación judicial.

Aunque los fiscales han llegado a acuerdos voluntarios con la mayoría de los acusados del caso, los Jinkis han sido esquivos. Inicialmente, en 2015, estuvieron bajo arresto domiciliario en Argentina, pero un juez de Buenos Aires denegó una solicitud de extradición estadounidense en octubre de 2016.

Desde entonces, están libres en su país. Pero han evitado visitar otros países, donde corren el riesgo de ser detenidos porque los fiscales estadounidenses presentaron una notificación roja, que funciona como una orden de detención internacional.

Esa restricción para viajar fue una fuente importante de frustración para los Jinkis, según afirmaron las dos fuentes cercanas a la familia. Los empresarios tienen propiedades en Uruguay y estaban acostumbrados a viajar al extranjero.

Los Jinkis disponen de recursos significativos, incluidos millones de dólares depositados en cuentas controladas por Full Play, que podrían ser confiscados por el gobierno como parte de un acuerdo. También pueden ofrecer a los fiscales la oportunidad de condenar a dos acusados que, de otro modo, permanecerían intocables permanentemente.

RM/ff