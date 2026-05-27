El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, va contrarreloj cerrando la tan codiciada lista de los 26 jugadores que nos representarán en el Mundial 2026. La fecha límite para presentarla es este sábado 30 y se estima que el viernes 29 o ese mismo día se dé a conocer. En tanto, la delegación argentina viaja este domingo 31 hacia Kansas, donde harán base. Sin embargo, las lesiones en algunos de los principales nombres no le permiten al cuerpo técnico avanzar en el anuncio.

Uno de los temas a evaluar son las situaciones físicas de los convocados y que uno de los protagonistas, Leandro Paredes, juega hoy, jueves, con Boca Juniors contra Universidad Católica, por la Copa Libertadores.

Un factor que preocupa especialmente es la lesión de Lionel Messi. Durante el partido con el Inter Miami ante Philadelphia Union (6-4), el capitán de la Selección sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda". Se espera que su recuperación sea entre los 10 y 14 días.

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A Messi se le suman otros compañeros que sufren diversas dolencias y lesiones: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y hasta Emiliano Dibu Martínez, quienes trabajan para su recuperación.

Mientras tanto, el cuerpo técnico citó a varios futbolistas para participar de los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia. Ellos son Santiago Beltrán (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Joaquín Freitas (River Plate), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Tomás Aranda (Boca Juniors), y Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania). Capaldo y Giay son los nombres que suenan para la nómina decisiva.

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Expectativas por la presentación de la lista de Scaloni

También crece la expectativa sobre cómo será la presentación de la lista de convocados, sobre todo cuando ya se vio el despliegue de selecciones como la de Brasil, que realizó una transmisión de dos horas en vivo y con todo el mundo de las redes sociales reaccionando. O la selección inglesa con un video cinematográfico musicalizado con The Beatles.

Al parecer, todo indicaría que la Selección Argentina mantendrá la austeridad de la presentación de Qatar 2022. Tal vez por cábala, por protocolo o por estilo.

Previo al debut de Argentina ante Argelia, el próximo 16 de junio a las 22 horas, en el Kansas City Chiefs de la NFL por el Grupo J, el actual campeón del mundo deberá enfrentarse a un amistoso contra Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio, en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.

MEG/LT