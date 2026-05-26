La lista de Forbes de los 10 deportistas mejor pagados del mundo vuelve a ser liderada por Cristiano Ronaldo, con US$ 300 millones, seguido por el boxeador mexicano Canelo Álvarez (US$ 170 millones) y el argentino Lionel Messi (US$ 140 millones), completando el podio.

La publicación señala que tras casi una década de ganancias en constante aumento, impulsadas por ingresos récord en las ligas globales e inversores inyectando capital, la tendencia alcista llegó a su fin.

De acuerdo con los datos recopilados por Forbes, los 50 atletas mejor pagados del planeta recaudaron un estimado de 4.100 millones de dólares en los últimos 12 meses (antes de impuestos y comisiones), lo que representa una disminución del 3% respecto de los 4.200 millones alcanzados en 2025.

El imperio económico de Lionel Messi: se convirtió en el segundo futbolista billonario de la historia

El bache se explica en parte por la "escasez de nuevos megacontratos de la NFL en comparación con los últimos dos años". Sin embargo, el informe advierte que "nadie debe sentir lástima por este grupo exclusivo", ya que la cifra actual se posiciona como la segunda mejor marca histórica registrada por la publicación.

Del total recaudado por el grupo de los 50, unos US$ 3.000 millones se generaron dentro del terreno de juego (salarios, premios y bonificaciones), mientras que US$ 1.100 millones provinieron del ámbito comercial (patrocinios, apariciones públicas y negocios propios).

Uno por uno, los 10 deportistas mejor pagados del mundo

1. Cristiano Ronaldo (US$ 300 millones)

El futbolista portugués lidera el ranking por cuarto año consecutivo, igualando el mejor año financiero jamás medido por la publicación. Con más de mil millones de seguidores en redes sociales y patrocinadores de peso como Binance, Nike y Perplexity, el delantero de 41 años ya planifica su etapa posterior al retiro. En febrero adquirió una participación del 25% en el UD Almería de la segunda división de España, un movimiento estratégico ya que el grupo propietario del club está liderado por la Saudi Media Company. Además, invirtió US$ 7,5 millones en la filial de tecnología de salud de Herbalife, provocando un salto del 18% en las acciones de la compañía al día siguiente.

2. Canelo Álvarez (US$ 170 millones)

El boxeador mexicano de 35 años ratificó su poder de convocatoria y su estatus de negocio viviente. Su combate ante Terence Crawford en Las Vegas rompió récords históricos de público en el estado de Nevada con 70.482 espectadores presenciales, mientras que la transmisión global a través de Netflix superó los 41 millones de visualizaciones.

Fuera del ring, Álvarez firmó un acuerdo de producción con la compañía detrás de Formula 1: Drive to Survive para lanzar un documental propio y expande un imperio empresarial que abarca gasolineras, tiendas de conveniencia y su marca de cócteles enlatados VMC.

3. Lionel Messi (US$ 140 millones)

A los 38 años, el capitán argentino sigue rompiendo marcas en la MLS y estirando la distancia económica con sus pares. La Asociación de Jugadores de la liga norteamericana reveló que el delantero recibe 28,3 millones de dólares en compensación garantizada esta temporada, un monto superior a la nómina salarial total de otros 28 equipos de la competencia. "Su salario se ve reforzado además por acuerdos de reparto de ingresos con socios de la liga como Adidas y Apple TV", detalla el informe de Forbes. Messi extendió su contrato con el Inter Miami hasta fines de 2028. Recientemente sumó a Duracell a su cartera de patrocinios e invirtió en España mediante la compra del club de quinta división Cornellà y la adquisición de un edificio comercial en Barcelona por 13 millones de dólares.

4. LeBron James (US$ 131 millones)

La vigencia de "The King" en los Los Angeles Lakers, de 41 años, convive con sus dudas sobre el retiro. En su faz como empresario, es socio de Fenway Sports Group (controladores del Liverpool y los Boston Red Sox), además de tener acuerdos con firmas de lujo como Richard Mille, y su participación en una ronda de financiación que valoró a la tecnológica Whoop en US$ 10.100 millones.

5. Shohei Ohtani (US$ 127,6 millones)

La estrella japonesa del béisbol firmó con los Dodgers un contrato por US$ 700 millones, el cual estipula que la mayor parte del dinero se diferirá a partir de 2034. Por este motivo, su salario de la última temporada fue de "apenas" 2 millones de dólares, complementado con bonos por ganar la Serie Mundial. Por otra parte, Ohtani posee 20 patrocinadores comerciales de primera línea y su camiseta se consolidó como la más vendida de las Grandes Ligas por tercera temporada consecutiva, según Forbes.

6. Stephen Curry (US$ 124,7 millones)

El base de los Golden State Warriors, de 38 años, será el primer jugador de la NBA en superar la barrera de los US$ 60 millones de dólares anuales de salario, alcanzando los 62,6 millones durante la temprada 2026/27. La novedad del año en el plano comercial fue la rescisión de su histórico vínculo con Under Armour, que le permite utilizar y subastar distintas marcas de zapatillas en las canchas.

7. Jon Rahm (US$ 107 millones)

El golfista español de 31 años admitió públicamente la incertidumbre que rodea su presente tras haber abandonado el PGA Tour para sumarse a la liga saudí LIV en 2023. Atado a un contrato de largo plazo pero afectado por los problemas de financiación del circuito, Rahm reconoció: "No veo muchas salidas". A pesar de las idas y vueltas de las negociaciones en los escritorios, mantiene el respaldo de marcas como Rolex y Santander Bank, y en marzo pasado financió de su bolsillo un vuelo privado para evacuar a siete compañeros de circuito desde Oriente Medio tras un ataque militar de Estados Unidos a Irán.

8. Karim Benzema (US$ 104 millones)

El delantero francés de 38 años optó por un cambio de aire dentro de la misma Liga Profesional Saudí, forzando un millonario traspaso invernal hacia el Al-Hilal. Además de sus ingresos en Medio Oriente, el delantero es la cara de campañas globales de Adidas y firmas regionales de perfumes. Además, firmó un acuerdo para convertirse en embajador del Real Madrid después de retirarse de su actividad profesional.

9. Kevin Durant (US$ 103,8 millones)

Con 37 años y tras su traspaso a los Houston Rockets en julio, el alero estadounidense se transformó oficialmente en el octavo atleta en la historia en superar los US· 1.000 millones de dólares en ganancias a lo largo de su carrera estando en activo, afirmó Fobres. Para facilitar el armado de su nuevo equipo, Durant sacrificó unos 30 millones de dólares en su última extensión de contrato, que se compensa con creces por sus firmas de inversión 35V, su empresa de medios Boardroom, así como su participación estelar en producciones de Netflix.

10. Lewis Hamilton (US$ 100 millones)

A unque finalizó en el sexto puesto en su primera temporada en Ferrari, las finanzas del heptacampeón del mundo de Fórmula 1 atraviesan el mejor momento de su carrera.

Según Forbes, en una disciplina donde los pilotos suelen tener restricciones para explotar su imagen, el inglés de 41 años cuenta con patrocinios personales de marcas de alta costura como Dior, su propia productora cinematográfica (Dawn Apollo Films), así como una asociación con Dave & Adam's para lanzar tiendas de cromos coleccionables fuera de Norteamérica.

LM