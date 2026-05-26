El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones Nuevas Industrias, una versión expandida del RIGI tradicional al que desde el Ejecutivo llamaron “Súper RIGI”, según indicó Bloomberg Línea.

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Con este nuevo programa se busca extender y ampliar los incentivos para atraer nuevas inversiones a nuevas industrias en el país. Según lo adelantó el propio Javier Milei semanas atrás, tendrá “mayores ventajas que el RIGI original y aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

Entre los puntos fuertes del nuevo proyecto se encuentra:

- El monto mínimo de inversión será de, al menos, US$ 1.000 millones.

- Las empresas contarán con la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos a un 15% entre los incentivos impositivos.

- El plazo para la presentación de solicitudes de adhesión será de cinco años, prorrogable por única vez por hasta un año.

Objetivos del nuevo RIGI

El súper RIGI es la iniciativa a través de la cual el Gobierno busca extender y ampliar los incentivos para atraer grandes inversiones a nuevas industrias en el país.

El objetivo será que, bajo este nuevo régimen, se puedan crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, multiplicando la cantidad de empleos.

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La iniciativa se extenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculados a infraestructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto.

“Quedan expresamente excluidos del presente régimen aquellos proyectos cuyo objeto, alcance o ejecución consistan en la ampliación, adecuación, modernización, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes”, indicó Bloomberg.

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Detalles y condiciones del Súper RIGI

Entre los requisitos para la adhesión al régimen, desde la agencia de noticias destacaron el monto mínimo de inversión en activos computables, que será de al menos US$ 1.000 millones, al tiempo que la compañía que solicite ingresar deberá tener el compromiso de invertir al menos el 20% de dicho monto dentro de los dos primeros años desde la fecha de adhesión.

En el apartado de los incentivos tributarios, el proyecto establece la mencionada reducción de la alícuota en el Impuesto a las Ganancias, que quedará fijada en 15% para los VPU adheridos. Con el RIGI original, la baja de Ganancias era del 25%.

Por otra parte, se establece una amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura; la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal; y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Otra novedad es la inclusión de mecanismo de Certificados de Crédito Fiscal para la cancelación del IVA sobre inversiones en activos computables; y la exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y los productos obtenidos al amparo del proyecto.

En materia de generación de empleo, se prevé una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la fecha de adhesión.

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Por último, el nuevo esquema contempla una serie de beneficios cambiarios. Entre ellos la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación —con un esquema escalonado de 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación— y se suma la no obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.

GZ