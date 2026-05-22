El Gobierno enviará al Congreso cuatro proyectos de ley clave: ludopatía, lobby y cambios en el RIGI

El Gobierno nacional anunció el envío de un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación. La confirmación llegó por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que las iniciativas comenzarán su recorrido parlamentario en los próximos días.

La agenda legislativa impulsada por la administración de Javier Milei estará enfocada en temas vinculados a la transparencia, la regulación y el desarrollo económico.

Entre los proyectos más destacados aparece la Ley de Ludopatía, una iniciativa orientada a abordar el crecimiento de las apuestas y la adicción al juego, especialmente entre los jóvenes y usuarios de plataformas digitales.

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Otro de los puntos centrales será el denominado “Super RIGI”, una propuesta que buscará ampliar y fortalecer el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, uno de los programas económicos más defendidos por el oficialismo para atraer capitales y promover inversiones de gran escala.

Ley de Lobby y cambios en el etiquetado frontal

El paquete legislativo también incluirá una Ley de Lobby, destinada a regular y transparentar la relación entre funcionarios públicos, empresas y grupos de interés.

Además, el Ejecutivo enviará modificaciones vinculadas al sistema de Etiquetado Frontal, aunque por el momento no trascendieron detalles específicos sobre los cambios que buscará implementar el Gobierno.

Javier Milei recibe a Manuel Adorni para repasar agenda de gestión

Adorni comunicó las iniciativas a través de su cuenta oficial en X, donde ratificó la postura del oficialismo frente a esta nueva etapa parlamentaria. El mensaje cerró con su habitual sello: “Fin. Dios bendiga a la República Argentina”.

Con estos proyectos, el Gobierno intenta avanzar en una nueva agenda legislativa mientras busca consolidar apoyo político en el Congreso para reformas consideradas estratégicas por la Casa Rosada.

LB