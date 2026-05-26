El largo viaje de Lionel Messi hacia la Copa del Mundo: de las críticas feroces a la inmortalidad en Qatar

El debut de Lionel Messi con la Selección absoluta en 2005 duró apenas unos segundos tras una expulsión insólita ante Hungría. Aquel inicio accidentado predecía un trayecto repleto de obstáculos emocionales y futbolísticos, marcando una relación compleja entre el ídolo en ascenso y una exigente afición albiceleste.

La Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 significó un golpe durísimo para el rosarino. Bajo la conducción técnica de Diego Maradona, el equipo mostró serias falencias defensivas y quedó eliminado en los cuartos de final ante Alemania, dejando a un Messi que se marchó del torneo sin poder marcar goles.

Por qué Scaloni citó a Nicolás Capaldo: la pieza polifuncional que se suma a la Selección argentina

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Las finales continentales perdidas de forma consecutiva profundizaron la herida en el ánimo del futbolista. Los torneos de Chile 2015 y Estados Unidos 2016 expusieron a un jugador que cargaba con la obligación de replicar el éxito absoluto del Barcelona en un contexto de desorganización dirigencial crónica.

En el libro Todo Messi, el periodista Jordi Puntí describe al capitán como un atleta atrapado entre la devoción de Cataluña y la eterna sospecha de sus propios compatriotas. Esa dualidad generó una presión desmedida sobre el rendimiento de un hombre obligado a reescribir la mitología del país.

En el Mundial 2022 anotó 7 goles y brindó 3 asistencias

Tras caer en la final de la Copa América Centenario, el colapso emocional derivó en su renuncia temporal al seleccionado nacional. Aquella frase donde aseguraba que la Selección se había terminado para él evidenció el desgaste absoluto ante un entorno que le exigía milagros sin brindarle una estructura.

La reconstrucción del capitán y el impacto de la Scaloneta en el fútbol moderno

El regreso del diez coincidió con una profunda renovación estructural liderada por Lionel Scaloni desde la dirección técnica en 2018. El nuevo cuerpo técnico desmanteló los vicios del pasado y rodeó al astro con futbolistas jóvenes dispuestos a correr y sacrificarse por su máxima referencia futbolística.

La obtención de la Copa América 2021 en el mítico Estadio Maracaná quebró un maleficio de veintiocho años sin títulos oficiales para el país. Ese triunfo actuó como un bálsamo definitivo, transformando las antiguas recriminaciones populares en un idilio incondicional entre las tribunas y el capitán.

Passerini fulminó a Hernán Castillo tras sus polémicos dichos sobre Belgrano: "Cerrá bien el..."

El trayecto hacia el Mundial de Qatar comenzó con el inesperado tropiezo frente a Arabia Saudita, un golpe que revivió fantasmas del pasado. Sin embargo, el liderazgo del rosarino se manifestó en el vestuario, pidiendo confianza pública a los hinchas antes de iniciar una seguidilla de encuentros al límite.

La Selección Argentina avanzó en el torneo asiático mediante un fútbol pragmático y momentos de extrema brillantez de su capitán. Los encuentros ante México, Australia y Países Bajos expusieron una versión combativa del enganche, asumiendo un rol tanto futbolístico como de referente temperamental.

El duelo contra los neerlandeses en cuartos de final dejó postales históricas por la tensión verbal y los cruces posteriores al partido. Messi adoptó un perfil desafiante que la memoria colectiva argentina asimiló de inmediato con el espíritu de las viejas leyendas de los potreros locales.

Messi adoptó un perfil desafiante que la memoria colectiva argentina asimiló de inmediato con el espíritu de las viejas leyendas

La semifinal frente a Croacia ratificó el estado de gracia física y mental del futbolista del Paris Saint-Germain en ese momento. Su asistencia a Julián Álvarez, tras desbordar a uno de los mejores defensores del certamen, quedó registrada como una de las maniobras individuales más excelsas del siglo.

La gran final ante Francia en el Estadio de Lusail ofreció el espectáculo dramático más intenso en la historia de las Copas del Mundo. A pesar de los tres goles de Kylian Mbappé, el capitán argentino sostuvo a su equipo convirtiendo dos tantos cruciales y anotando su disparo en la tanda de penales.

En su obra Messi, el reconocido autor Guillem Balagué detalla cómo el futbolista debió modificar su estilo de juego con los años, pasando de la velocidad explosiva a una gestión cerebral de los espacios libres para poder sobrevivir al desgaste físico de la alta competencia.

Edinson Cavani no terminó la práctica y quedó descartado para la Copa Libertadores

La imagen del capitán levantando el trofeo dorado con la túnica tradicional bisht selló su ingreso definitivo al Olimpo del deporte. Aquella jornada no solo representó la tercera estrella para la federación local, sino el cierre perfecto para una trayectoria que resistió la crítica despiadada.

El legado de este ciclo radica en la transformación de la hostilidad en gratitud eterna por parte del público sudamericano. Messi demostró que la persistencia frente al fracaso reiterado constituye la verdadera esencia del héroe deportivo, superando el estigma del eterno cuestionamiento inicial.